https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-التركي-يفتتح-مع-نظيره-الأذربيجاني-مطارا-على-شكل-كوب-شاي-1062229218.html

الرئيس التركي يفتتح مع نظيره الأذربيجاني مطارا ببرج على شكل "كوب شاي"

الرئيس التركي يفتتح مع نظيره الأذربيجاني مطارا ببرج على شكل "كوب شاي"

افتتح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف، اليوم السبت، مطار ريزي-آرتفين الدولي بمدرج تم بناؤه على رصيف بحري. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T14:30+0000

2022-05-14T14:30+0000

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أخبار تركيا اليوم

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ويقع المطار الجديد الذي تبلغ مساحته الإجمالية 3 ملايين متر مربع في منطقة بازار، على بعد 34 كيلومترًا من مدينة ريزي، و54 كيلومترًا من هوبا و125 كيلومترًا من مدينة آرتفين، ويبلغ عرض مدرج المطار 45 مترًا، كما يبلغ طوله 3 كيلومترات، وهو ثاني أطول مدرج في تركيا.ووفقًا لوكالة الأناضول، لا يوجد سوى 5 مطارات في العالم اليوم تمتلك مدرجا مبنيا على رصيف بحري، حيث أن اثنان منها في تركيا.وسيخدم مطار ريزي-آرتفين الدولي نحو 3 ملايين مسافر سنويًا.وتم بناء مدخل المطار على شكل ورقة شاي، وصُنع برج المراقبة على شكل كوب شاي، تكريمًا لزراعة الشاي، باعتباره أحد مصادر الدخل الرئيسية لسكان هذا الجزء من منطقة البحر الأسود في تركيا.وتبلغ المساحة المغطاة من المطار 47 ألف متر مربع، وتم تصميم موقف سيارات المطار لاستيعاب 448 سيارة.كما يفتح متحف "سايكور" أبوابه أيضًا على أراضي المطار، حيث سيتم إخبار الجميع بفوائد الشاي التركي، ويوجد أيضًا مصنع شاي صغير، وبقرار من الحكومة التركية، حصل مطار ريزي-آرتفين على وضع المطار الدولي.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/المتحدث-باسم-أردوغان-تركيا-لا-تحاول-منع-فنلندا-والسويد-من-عضوية-الناتو-1062226496.html

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أخبار تركيا اليوم