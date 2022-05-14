https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-الفنلندي-يبلغ-بوتين-أن-بلاده-ستتخذ-قرارا-بشأن-الانضمام-إلى-الناتو-خلال-الأيام-المقبلة--1062218053.html

الرئيسان الروسي والفنلندي يتبادلان وجهات النظر بشكل صريح فيما يتعلق بنية فنلندا الانضمام للناتو

الرئيسان الروسي والفنلندي يتبادلان وجهات النظر بشكل صريح فيما يتعلق بنية فنلندا الانضمام للناتو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفنلندي سولي نينيستو تبادلاً صريحًا لوجهات النظر فيما يتعلق باعتزام فنلندا المعلن التقدم للحصول على عضوية الناتو 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T11:21+0000

2022-05-14T11:21+0000

2022-05-14T12:07+0000

العالم

روسيا

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وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "بمبادرة من الجانب الفنلندي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنلندا سولي نينيستو. وجرى تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة الفنلندية التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو".وتابع البيان: "أشار بوتين إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا".ووفقا للبيان، فإنه برأي بوتين ،"قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بُنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين".وبحسب الرئاسة الفنلدندية: "أخبر الرئيس نينيستو الرئيس بوتين كيف تغير الوضع الأمني ​​الفنلندي بشكل أساسي بسبب المطالب الروسية في أواخر عام 2021 لمنع الدول من الانضمام إلى الناتو والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022".أضاف البيان: "أعلن الرئيس نينيستو أن فنلندا ستقرر في الأيام المقبلة السعي للحصول على عضوية الناتو".وتابع: "هذا هو بالضبط ما يحدث الآن، من خلال الانضمام إلى حلف الناتو، تعزز فنلندا أمنها وتتحمل المسؤولية. وفي المستقبل، تريد فنلندا حل المشكلات العملية الناشئة فيما يتعلق بالجوار مع روسيا بشكل صحيح ومهني".ووفقا للبيان، كرر الرئيس نينيستو الإعراب عن قلقه العميق بشأن "المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع في أوكرانيا". كما نقل رسائل حول "ضمان إجلاء السكان المدنيين، وجهها في وقت سابق من الأسبوع فولوديمير زيلينسكي".وأوضح المكتب أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من فنلندا.وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن القرار بشأن رد الفعل الروسي في حالة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتم اتخاذه على أساس المشاعر، وسيتبع ذلك تحليل شامل.وتابع أنه "من الواضح أن القرار لن يتخذ بشكل انفعالي، بل سيكون تحليلا شاملا وموثقا لكل العوامل التي تؤثر على الوضع الأمني في هذه المنطقة".وأردف أن انضمام السويد وفنلندا للحلف "يطرح عددا من الأسئلة المتعلقة بالتخلي الفعلي لهذه الدول عن وضعها خالية من الأسلحة النووية"، موضحا أنه "من المعروف أن فنلندا والسويد كانتا من بين الدول التي دعت بنشاط إلى حظر الأسلحة النووية وتدميرها في العالم. لكن الحلف أعلن نفسه نوويا، وقال إنه سيبقى نوويا ما دامت هناك أسلحة نووية في العالم. ستشارك هذه الدول في مجموعة التخطيط النووي لحلف شمال الأطلسي".

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