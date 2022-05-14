https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-اللبناني-يثمن-وقوف-قطر-الدائم-إلى-جانب-لبنان-1062210634.html
الرئيس اللبناني يثمن "وقوف قطر الدائم" إلى جانب لبنان
الرئيس اللبناني يثمن "وقوف قطر الدائم" إلى جانب لبنان
أجرى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حوارا مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تحدث من خلاله عن الدور القطري الإيجابي الدائم تجاه لبنان، لافتًا في الوقت نفسه إلى... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:40+0000
2022-05-14T08:40+0000
2022-05-14T08:40+0000
العالم العربي
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وقال عون: "لبنان بلد عربي، لا بل من صلب الأمة العربية، وهو ركن أساسي في الدعوة الدائمة إلى اللحمة والتضامن والوحدة بين الدول العربية".وأضاف: "لبنان يطمح إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وأنه لا يمكن لأي غيمة سوداء قد تعتري هذه العلاقات في يوم ما، أن تسود وتستمر، لأن مصيرها الطبيعي أن تنقشع".وثمّن الرئيس اللبناني "وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مرّ بها"، مشيرا إلى أن قطر "كانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدّر ويحفظ لها مواقفها".وتابع مستشهدا بعمق العلاقات القطرية اللبنانية: "العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين".وأكد "حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها".ونوه إلى أن "خطورة الخلافات العربية - العربية وتأثيراتها السلبية على كل الدول والشعوب العربية"، معربًا "عن التزام لبنان بموقف التضامن والوحدة بين الدول العربية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الرئيس اللبناني يثمن "وقوف قطر الدائم" إلى جانب لبنان
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أجرى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حوارا مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تحدث من خلاله عن الدور القطري الإيجابي الدائم تجاه لبنان، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة.
وقال عون: "لبنان بلد عربي
، لا بل من صلب الأمة العربية، وهو ركن أساسي في الدعوة الدائمة إلى اللحمة والتضامن والوحدة بين الدول العربية".
وأضاف: "لبنان يطمح إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وأنه لا يمكن لأي غيمة سوداء قد تعتري هذه العلاقات في يوم ما، أن تسود وتستمر، لأن مصيرها الطبيعي أن تنقشع".
وثمّن الرئيس اللبناني "وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مرّ بها"، مشيرا إلى أن قطر "كانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدّر ويحفظ لها مواقفها".
وتابع مستشهدا بعمق العلاقات القطرية اللبنانية: "العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين".
وأكد "حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها".
ونوه إلى أن "خطورة الخلافات العربية - العربية وتأثيراتها السلبية على كل الدول والشعوب العربية"، معربًا "عن التزام لبنان بموقف التضامن والوحدة بين الدول العربية".