https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-المصري-يتوجه-إلى-أبوظبي-لتقديم-العزاء-في-وفاة-الشيخ-خليفة-1062211959.html
الرئيس المصري يتوجه إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة
الرئيس المصري يتوجه إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في عزاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية، أمس الجمعة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:23+0000
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وقال الرئاسة المصرية في بيان: "يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".وكان السيسي قد نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قائلا "إنه قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".وأضاف أن الشيخ خليفة كان محبًا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال.كما تقدم باسم شعب مصر بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، "داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/المجلس-الأعلى-للاتحاد-ينتخب-محمد-بن-زايد-رئيسا-للإمارات-1062211376.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, العالم العربي
الرئيس المصري يتوجه إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في عزاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية، أمس الجمعة.
وقال الرئاسة المصرية في بيان: "يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي
صباح اليوم إلى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وكان السيسي قد نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قائلا "إنه قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".
وأضاف أن الشيخ خليفة كان محبًا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال.
كما تقدم باسم شعب مصر بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، "داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.