https://arabic.sputniknews.com/20220514/الزراعة-المصرية-تشرف-على-فحص-وشحن-أول-مركب-قمح-قادم-من-الهند-1062223065.html

الزراعة المصرية تشرف على فحص وشحن أول مركب قمح قادم من الهند

الزراعة المصرية تشرف على فحص وشحن أول مركب قمح قادم من الهند

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه أن رئيس الحجر الزراعي التابع للوزارة يشرف على فحص وتحليل وشحن أول مركب قمح هندي قبل... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T12:38+0000

2022-05-14T12:38+0000

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وتلقى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، تقريرا من أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بنتائج قيامه بالإشراف على إجراءات الفحص والتحليل والشحن للمركب قبل أن يتحرك من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.وذكر التقرير أن العطار أشرف على فحص القمح قبل شحنه من خلال سحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.وكشف العطار نتائج فحص القمح الهندي والتي أكدت جودته العالية، حيث تعدت نسبة البروتين فيه الـ 14% مع نسبة رطوبة أقل من 9 % ، مشيرا إلى أنه مطابق لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية.وأضاف المسؤول المصري أن القمح الهندي تطابق مع كافة اشتراطات الحجر الزراعي المصري بعد أن تأكد خلوه من كافة الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري بالإضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة المصرية أن اتصالات مكثفة تجري مع السلطات الهندية من أجل استثناء مصر من قرار حظر تصدير القمح.وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، أكد أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، أن اتصالات تجري حاليا لاستثناء مصر من القرار.وعلل المسؤول المصري طلب بلاده بالاستثناء من قرار الحظر بأنه ينطبق عليها الحالة الثانية وهي "تلبية احتياجات أمنها الغذائي".

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