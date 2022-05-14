https://arabic.sputniknews.com/20220514/الزراعة-المصرية-نجري-اتصالات-لاستثناء-مصر-من-قرار-الهند-بحظر-تصدير-القمح-1062220495.html
الزراعة المصرية: نجري اتصالات لاستثناء مصر من قرار الهند بحظر تصدير القمح
الزراعة المصرية: نجري اتصالات لاستثناء مصر من قرار الهند بحظر تصدير القمح
كشفت وزارة الزراعة المصرية أن اتصالات مكثفة تجري مع السلطات الهندية من أجل استثناء مصر من قرار حظر تصدير القمح. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:17+0000
2022-05-14T12:17+0000
2022-05-14T12:17+0000
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القمح
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وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، أكد أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، أن اتصالات تجري حاليا لاستثناء مصر من القرار.وعلل المسؤول المصري طلب بلاده بالاستثناء من قرار الحظر بأنه ينطبق عليها الحالة الثانية وهي "تلبية احتياجات أمنها الغذائي".وعن طبيعة الاتصالات، قال: "التواصل مباشر بين سفير مصر في الهند ورئيس الحجر الزراعي الهندي لحل هذا الأمر".وبخصوص الشحنات المصرية التي تم الاتفاق عليها بالفعل أوضح العطار أن الاتصالات تتضمن التأكيد على ضرورة الإفراج عن تلك الشحنات.وألمح إلى أنه عاد اليوم إلى مصر "بعد زيارة للهند استغرقت 4 أيام لفحص شحنة قمح هندي لمصر بلغت 60 ألف طن"، مشيرا إلى أنها "كانت الشحنة الأولى التي ستصل مصر بعد اعتماد الهند كمصدر للقمح".يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية كانت قد اعتمدت الهند، كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك في الـ 18 من أبريل/ نيسان الماضي.ومن المعلوم أن مصر من أكبر مستوردي القمح في المنطقة، حيث تستورد من روسيا وأوكرانيا 13 مليون طن ما يعادل 90% من احتياجاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الهند-تعلن-استعدادها-لبدء-تصدير-القمح-إلى-مصر-1061234155.html
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أخبار مصر الآن, القمح
الزراعة المصرية: نجري اتصالات لاستثناء مصر من قرار الهند بحظر تصدير القمح
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كشفت وزارة الزراعة المصرية أن اتصالات مكثفة تجري مع السلطات الهندية من أجل استثناء مصر من قرار حظر تصدير القمح.
وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي
، أكد أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، أن اتصالات تجري حاليا لاستثناء مصر من القرار.
وعلل المسؤول المصري طلب بلاده بالاستثناء من قرار الحظر بأنه ينطبق عليها الحالة الثانية وهي "تلبية احتياجات أمنها الغذائي".
وعن طبيعة الاتصالات، قال: "التواصل مباشر بين سفير مصر في الهند ورئيس الحجر الزراعي الهندي لحل هذا الأمر".
وأوضح العطار أن "الهند دائماً ما كانت تسعى لاعتماد منشآتها، متعهدا بتوضيح كافة الملابسات خلال يومين".
وبخصوص الشحنات المصرية التي تم الاتفاق عليها بالفعل أوضح العطار أن الاتصالات تتضمن التأكيد على ضرورة الإفراج عن تلك الشحنات.
وألمح إلى أنه عاد اليوم إلى مصر "بعد زيارة للهند استغرقت 4 أيام لفحص شحنة قمح هندي لمصر بلغت 60 ألف طن"، مشيرا إلى أنها "كانت الشحنة الأولى التي ستصل مصر بعد اعتماد الهند كمصدر للقمح".
وعن قرار الحظر الهندي، نبه رئيس الحجر الزراعي المصري إلى أن القرار يتضمن "السماح باستمرار تصدير الشحنات التي صدر لها خطابات ائتمان بالفعل، وكذلك استمراره للبلدان التي تستورده لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".
يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية كانت قد اعتمدت الهند، كدولة منشأ
لاستيراد القمح، وذلك في الـ 18 من أبريل/ نيسان الماضي.
ومن المعلوم أن مصر من أكبر مستوردي القمح في المنطقة، حيث تستورد من روسيا وأوكرانيا 13 مليون طن ما يعادل 90% من احتياجاتها.