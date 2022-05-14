https://arabic.sputniknews.com/20220514/السعودية-تعدم-مواطنا-يمنيا-انضم-لجماعة-أنصار-الله-ودخل-المملكة-بطريقة-غير-مشروعة-1062216454.html
السعودية تعدم مواطنا يمنيا انضم لجماعة "أنصار الله" ودخل المملكة بطريقة غير مشروعة
السعودية تعدم مواطنا يمنيا انضم لجماعة "أنصار الله" ودخل المملكة بطريقة غير مشروعة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، "تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مدان - يمني الجنسية - بالانضمام إلى جماعة "أنصار الله" دخل المملكة بطريقة غير مشروعة". 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:37+0000
2022-05-14T10:37+0000
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وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن "الحكم على المدان جاء لدخوله البلاد لتنفيذ جريمة إرهابية وتخابره وتجسسه، ورصد وإرسال إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة نتج عن ذلك استهداف أحد المواقع في الرياض"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضافت أنه "تم صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل بإقامة حد الحرابة على الجاني/ محمدعبدالباسط المعلمي يوم السبت بتاريخ 13/ 10/ 1443(هجري) الموافق 14/ 5/ 2022 بمنطقة الرياض".وأعلنت وزارة الداخليةعن ذلك لتؤكد للجميع "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم"، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
السعودية تعدم مواطنا يمنيا انضم لجماعة "أنصار الله" ودخل المملكة بطريقة غير مشروعة
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، "تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مدان - يمني الجنسية - بالانضمام إلى جماعة "أنصار الله" دخل المملكة بطريقة غير مشروعة".
وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن "الحكم على المدان جاء لدخوله البلاد لتنفيذ جريمة إرهابية وتخابره وتجسسه، ورصد وإرسال إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة نتج عن ذلك استهداف أحد المواقع في الرياض"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضافت أنه "تم صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل بإقامة حد الحرابة على الجاني/ محمدعبدالباسط المعلمي يوم السبت بتاريخ 13/ 10/ 1443(هجري) الموافق 14/ 5/ 2022 بمنطقة الرياض".
وأعلنت وزارة الداخليةعن ذلك لتؤكد للجميع "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم"، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.