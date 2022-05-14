https://arabic.sputniknews.com/20220514/الصين-ترش-أطنانا-من-المواد-الكيميائية-في-الشوارع-والمباني-لمكافحة-كورونا-1062220998.html

الصين ترش أطنانا من المواد الكيميائية في الشوارع والمباني لمكافحة كورونا

الصين ترش أطنانا من المواد الكيميائية في الشوارع والمباني لمكافحة كورونا

أطلقت الصين حملة تعقيم عامة على نطاق واسع في إطار مساعيها لمكافحة وباء كورونا، حيث عمدت السلطات إلى رش أطنان من المواد الكيميائية في الشوارع والشقق والحيوانات... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T11:59+0000

2022-05-14T11:59+0000

2022-05-14T11:59+0000

أخبار العالم الآن

الصين

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060046290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95526840ff5c3551f9227f6b5a2da002.jpg

وقالت قناة "فرانس 24" إن الصين اتخذت هذا النهج في مكافحة الجائحة على الرغم من التشكيك بفعالية هذا الأسلوب لمكافحة الوباء.وتداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر موظفين يرتدون أطقم حماية كاملة وهم يرشون الشقق التي انتقل سكانها إلى مركز الحجر الصحي، وتم غمر جميع المتعلقات الشخصية كالأثاث والملابس والطعام، برذاذ المطهرات، كما طالت موجة التعقيم الأرصفة وجدران المباني والحدائق.وقلل خبراء من فاعلية هذه الجهود في مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الهواء عند السعال أو العطس.وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، إن استراتيجية الصين للقضاء على وباء فيروس كورونا ليست مستدامة، مضيفا أن الوكالة الدولية أبلغت بكين بذلك.وحاصرت الإجراءات الصارمة التي أقرتها بكين معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم لأسابيع، حيث تكافح الصين أسوأ تفشي في البلاد منذ بدء الوباء.ومع ذلك، فقد اشتدت صرامة الإغلاق في شنغهاي، ما تسبب في غضب واحتجاج نادر في آخر اقتصاد رئيسي لا يزال ملتزما بسياسة "انعدام كوفيد"، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد أنها مستدامة، بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نتوقعه في المستقبل".

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, الصين, فيروس كورونا