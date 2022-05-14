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https://arabic.sputniknews.com/20220514/العاهل-السعودي-وولي-العهد-يبعثان-ببرقيات-تهنئة-لمحمد-بن-سلمان-لانتخابه-رئيسا-للإمارات-1062232370.html
العاهل السعودي وولي العهد يبعثان ببرقيات تهنئة لمحمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات
العاهل السعودي وولي العهد يبعثان ببرقيات تهنئة لمحمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T16:04+0000
2022-05-14T16:05+0000
العالم العربي
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وقال الملك سلمان في برقية التهنئة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية: "نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية".ووفقا للبرقية، تمنى الملك سلمان للإمارات "مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".وبحسب "واس" بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة للرئيس الجديد في الإمارات قال فيها: "يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-اسد-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062221308.html
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العالم العربي

العاهل السعودي وولي العهد يبعثان ببرقيات تهنئة لمحمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

16:04 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.
وقال الملك سلمان في برقية التهنئة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية: "نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية".
ووفقا للبرقية، تمنى الملك سلمان للإمارات "مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".

وبحسب "واس" بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة للرئيس الجديد في الإمارات قال فيها: "يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".
الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
الرئيس اﻷسد يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
12:08 GMT
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
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