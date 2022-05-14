https://arabic.sputniknews.com/20220514/العراق-قانون-الأمن-الغذائي-يكافح-الفقر-ويدعم-الأسعار-1062213250.html
العراق... قانون الأمن الغذائي يكافح الفقر ويدعم الأسعار
العراق... قانون الأمن الغذائي يكافح الفقر ويدعم الأسعار
أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إجراءات البنك المركزي في استقرار الأسعار والحد من التضخم، وأكد أن قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:50+0000
2022-05-14T09:50+0000
2022-05-14T09:50+0000
العالم العربي
العراق
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وفي تصريحات للصالح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد، لافتا إلى أن "البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حاليا على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم".وبيّن أن "فقرة الدعم في الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى مرتفعة والتي تقدر بشكل مباشر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق".ولفت إلى أن "الإجراءات الاحترازية للسياسة النقدية لضمان الاستقرار السعري العام ومكافحة النشاطات التضخمية جاهزة حتماً، وتنفذ عند الضرورة الملجئة عبر سياسة نقدية متشددة تصب في مصلحة قوة العملة الوطنية واستقرارها وبالتنسيق مع السياسة المالية وعموم السياسة الاقتصادية" .
العراق
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق... قانون الأمن الغذائي يكافح الفقر ويدعم الأسعار
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أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إجراءات البنك المركزي في استقرار الأسعار والحد من التضخم، وأكد أن قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر.
وفي تصريحات للصالح لوكالة الأنباء العراقية
"واع"، فإن المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد، لافتا إلى أن "البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حاليا على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم".
وأضاف قائلا: "لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة، كما سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار ومنها (تصفير الضرائب والرسوم الجمركية) على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة ومنها على سبيل المثال المحروقات والكهرباء فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة".
وبيّن أن "فقرة الدعم في الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى مرتفعة والتي تقدر بشكل مباشر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق".
ولفت إلى أن "الإجراءات الاحترازية للسياسة النقدية لضمان الاستقرار السعري العام ومكافحة النشاطات التضخمية جاهزة حتماً، وتنفذ عند الضرورة الملجئة عبر سياسة نقدية متشددة تصب في مصلحة قوة العملة الوطنية واستقرارها وبالتنسيق مع السياسة المالية وعموم السياسة الاقتصادية" .