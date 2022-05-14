عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/العراق-والمغرب-يؤكدان-على-افتتاح-السفارة-المغربية-في-بغداد--1062207066.html
العراق والمغرب يؤكدان على افتتاح السفارة المغربية في بغداد
العراق والمغرب يؤكدان على افتتاح السفارة المغربية في بغداد
صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، يوم الجمعة، عن افتتاح السفارة المغربية في بغداد، قريبا. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T06:38+0000
2022-05-14T06:38+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_d742d595cd4f2f92e23cbaa92c5ce812.jpg
وجاءت تصريحات الوزير المغربي خلال لقاء جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، جاء فيه أن وزير الخارجية العراقي التقى على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي عقدت أعماله في مدينة مراكش في 11 مايو/أيار، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، وأكد الطرفان أهمية عودة العلاقات العراقية-المغربية إلى عهدها، وتطويرها على سائر الصعد، داعين إلى "تفعيل عمل اللجنة العراقية-المغربية المشتركة وعقد اجتماعاتها في بغداد في شهر تموز/يوليو المقبل.وأكد حسين أن "العلاقة بين العراق والمغرب علاقة تاريخية، ونسعى إلى تعزيزها وتوسيعها"، كاشفًا أن "الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات المغربية، والاستعانة بالجانب المغربي في بناء البنية التحتية الصناعية والاقتصادية والزراعية والسياحية وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين من خلال توأمة الجامعات".من جانبه أكد ناصر بوريطة "دعم المملكة المغربية للعراق الشقيق لمواجهة كافة التحديات الأمنية للحفاظ على أمنه وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وأن المملكة المغربية موثوق فيها إقليميا وتتسم بعلاقات خارجية واضحة ومفهومة"، معربًا عن دعمه للعراق لدخول إلى منظمة التجارة العالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_90d1f50a4c57cee6217a4e8cac7dacd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

العراق والمغرب يؤكدان على افتتاح السفارة المغربية في بغداد

06:38 GMT 14.05.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، يوم الجمعة، عن افتتاح السفارة المغربية في بغداد، قريبا.
وجاءت تصريحات الوزير المغربي خلال لقاء جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، جاء فيه أن وزير الخارجية العراقي التقى على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي عقدت أعماله في مدينة مراكش في 11 مايو/أيار، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، وأكد الطرفان أهمية عودة العلاقات العراقية-المغربية إلى عهدها، وتطويرها على سائر الصعد، داعين إلى "تفعيل عمل اللجنة العراقية-المغربية المشتركة وعقد اجتماعاتها في بغداد في شهر تموز/يوليو المقبل.
وأكد حسين أن "العلاقة بين العراق والمغرب علاقة تاريخية، ونسعى إلى تعزيزها وتوسيعها"، كاشفًا أن "الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات المغربية، والاستعانة بالجانب المغربي في بناء البنية التحتية الصناعية والاقتصادية والزراعية والسياحية وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين من خلال توأمة الجامعات".

ولفت إلى أنه "سيتم افتتاح السفارة المغربية في بغداد قريبا".

من جانبه أكد ناصر بوريطة "دعم المملكة المغربية للعراق الشقيق لمواجهة كافة التحديات الأمنية للحفاظ على أمنه وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وأن المملكة المغربية موثوق فيها إقليميا وتتسم بعلاقات خارجية واضحة ومفهومة"، معربًا عن دعمه للعراق لدخول إلى منظمة التجارة العالمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала