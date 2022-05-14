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العراق يكشف حقيقة تخصيص 12 مليون دينار لإقامة نصب للصدر
العراق يكشف حقيقة تخصيص 12 مليون دينار لإقامة نصب للصدر
كشفت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، حقيقة تخصيص 12 مليون دينار لإقامة نصب لزعيم التيار الصدري الراحل محمد صادق الصدر. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T16:51+0000
2022-05-14T16:51+0000
العالم العربي
العراق
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وذكرت وكالة رووداو، مساء اليوم السبت، أن وزارة الثقافة العراقية نفت نبأ تخصيص مبلغ 12 مليون دينار عراقي، بهدف إقامة نصب تذكاري لصادق الصدر.وأكدت الوزارة في بيان لها أن نفيها للنبأ جاء ردا "على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أمر وزاري بتخصيص مبلغ لإقامة نصب تذكاري للشهيد الصدر".وأشار البيان الوزاري إلى أنه "لم يصدر من الوزارة أمر أو كتاب رسمي بتخصيص مبلغ لإقامة نصب للشهيد الصدر، ومن الواضح أن النسخة المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي نسخة مزيفة، وتدل على ذلك الأخطاء النحوية والأسلوبية الواضحة فيها، فضلا عن أن الوزارة لا تنشر الكتب الرسمية بهذه الطريقة".ولفتت وزارة الثقافة العراقية إلى مدى حرصها "على الشفافية، وأنها تعتز بتضحيات شهداء العراق كافة، وتهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية، وأن يكون مصدرها الخبري هو منصات الوزارة الإلكترونية الرسمية، وليست المصادر المريبة".يذكر أن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، قد طالب في السابع من شهر مايو/ أيار الجاري، إقامة نصب تذكاري لوالده، محمد صادق الصدر، وذلك مع اقتراب ذكرى تأبينه السنوية.
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العالم العربي, العراق

العراق يكشف حقيقة تخصيص 12 مليون دينار لإقامة نصب للصدر

16:51 GMT 14.05.2022
© flickr.com / The U.S. Armyعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© flickr.com / The U.S. Army
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كشفت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، حقيقة تخصيص 12 مليون دينار لإقامة نصب لزعيم التيار الصدري الراحل محمد صادق الصدر.
وذكرت وكالة رووداو، مساء اليوم السبت، أن وزارة الثقافة العراقية نفت نبأ تخصيص مبلغ 12 مليون دينار عراقي، بهدف إقامة نصب تذكاري لصادق الصدر.
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وأكدت الوزارة في بيان لها أن نفيها للنبأ جاء ردا "على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أمر وزاري بتخصيص مبلغ لإقامة نصب تذكاري للشهيد الصدر".
وأشار البيان الوزاري إلى أنه "لم يصدر من الوزارة أمر أو كتاب رسمي بتخصيص مبلغ لإقامة نصب للشهيد الصدر، ومن الواضح أن النسخة المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي نسخة مزيفة، وتدل على ذلك الأخطاء النحوية والأسلوبية الواضحة فيها، فضلا عن أن الوزارة لا تنشر الكتب الرسمية بهذه الطريقة".
ولفتت وزارة الثقافة العراقية إلى مدى حرصها "على الشفافية، وأنها تعتز بتضحيات شهداء العراق كافة، وتهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية، وأن يكون مصدرها الخبري هو منصات الوزارة الإلكترونية الرسمية، وليست المصادر المريبة".
يذكر أن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، قد طالب في السابع من شهر مايو/ أيار الجاري، إقامة نصب تذكاري لوالده، محمد صادق الصدر، وذلك مع اقتراب ذكرى تأبينه السنوية.
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