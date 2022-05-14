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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220514/القوات-الروسية-تدمر-وحدة-عسكرية-أوكرانية-أثناء-عبورها-النهر-فيديو-1062231028.html
القوات الروسية تدمر وحدة عسكرية أوكرانية أثناء عبورها النهر... فيديو
القوات الروسية تدمر وحدة عسكرية أوكرانية أثناء عبورها النهر... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المعبر العائم ووحدة القوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت عبور نهر سيفيرسكي دونيتس. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:36+0000
2022-05-14T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
العالم
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خلال عمليات الاستطلاع والتفتيش لوحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، اكتشفت الكاميرا المثبتة على طائرة دون طيار، وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية على مركبات قتال مشاة حاولت عبور المعبر العائم.وقالت الوزارة إن مسلحين روسيين قاموا بقصف مدفعي على معبر وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية مختبئة في الغابة. وتم تدمير المعبر العائم بالكامل بنيران المدفعية الروسية التي أدت لغرقه.وأضافت: "تم تدمير عربات العدو المدرعة بأطقمها بنيران المدفعية الروسية. وتم الاستيلاء على جزء من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الجنود الروس".وعلى الضفة المقابلة من الجسر، تم تدمير المركبات المدرعة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها الانسحاب.
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روسيا, رصد عسكري, العالم

القوات الروسية تدمر وحدة عسكرية أوكرانية أثناء عبورها النهر... فيديو

15:36 GMT 14.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورلحظة تطهير عناصر من القوات الروسية حقل الألغام
لحظة تطهير عناصر من القوات الروسية حقل الألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المعبر العائم ووحدة القوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت عبور نهر سيفيرسكي دونيتس.
خلال عمليات الاستطلاع والتفتيش لوحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، اكتشفت الكاميرا المثبتة على طائرة دون طيار، وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية على مركبات قتال مشاة حاولت عبور المعبر العائم.
وقالت الوزارة إن مسلحين روسيين قاموا بقصف مدفعي على معبر وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية مختبئة في الغابة. وتم تدمير المعبر العائم بالكامل بنيران المدفعية الروسية التي أدت لغرقه.
وأضافت: "تم تدمير عربات العدو المدرعة بأطقمها بنيران المدفعية الروسية. وتم الاستيلاء على جزء من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الجنود الروس".
وعلى الضفة المقابلة من الجسر، تم تدمير المركبات المدرعة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها الانسحاب.
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
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