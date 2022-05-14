https://arabic.sputniknews.com/20220514/القوات-الروسية-تدمر-وحدة-عسكرية-أوكرانية-أثناء-عبورها-النهر-فيديو-1062231028.html
القوات الروسية تدمر وحدة عسكرية أوكرانية أثناء عبورها النهر... فيديو
القوات الروسية تدمر وحدة عسكرية أوكرانية أثناء عبورها النهر... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المعبر العائم ووحدة القوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت عبور نهر سيفيرسكي دونيتس. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:36+0000
2022-05-14T15:36+0000
2022-05-14T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
العالم
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خلال عمليات الاستطلاع والتفتيش لوحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، اكتشفت الكاميرا المثبتة على طائرة دون طيار، وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية على مركبات قتال مشاة حاولت عبور المعبر العائم.وقالت الوزارة إن مسلحين روسيين قاموا بقصف مدفعي على معبر وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية مختبئة في الغابة. وتم تدمير المعبر العائم بالكامل بنيران المدفعية الروسية التي أدت لغرقه.وأضافت: "تم تدمير عربات العدو المدرعة بأطقمها بنيران المدفعية الروسية. وتم الاستيلاء على جزء من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الجنود الروس".وعلى الضفة المقابلة من الجسر، تم تدمير المركبات المدرعة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها الانسحاب.
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2022
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
القوات الروسية تدمر وحدة عسكرية أوكرانية أثناء عبورها النهر... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المعبر العائم ووحدة القوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت عبور نهر سيفيرسكي دونيتس.
خلال عمليات الاستطلاع والتفتيش لوحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، اكتشفت الكاميرا المثبتة على طائرة دون طيار، وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية على مركبات قتال مشاة حاولت عبور المعبر العائم.
وقالت الوزارة إن مسلحين روسيين قاموا بقصف مدفعي على معبر وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية مختبئة في الغابة. وتم تدمير المعبر العائم بالكامل بنيران المدفعية الروسية التي أدت لغرقه.
وأضافت: "تم تدمير عربات العدو المدرعة بأطقمها بنيران المدفعية الروسية. وتم الاستيلاء على جزء من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الجنود الروس".
وعلى الضفة المقابلة من الجسر، تم تدمير المركبات المدرعة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها الانسحاب.