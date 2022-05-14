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الرئيس الفنلندي يبلغ بوتين أن بلاده ستتخذ قرارها بالانضمام إلى الناتو خلال الأيام المقبلة
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الرئيس بوتين يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
الرئيس بوتين يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للراحل خليفة بن زايد آل... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, فلاديمير بوتين

الرئيس بوتين يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

11:12 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 11:13 GMT 14.05.2022)
© Sputnik . CHRISTOPHER PIKEالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . CHRISTOPHER PIKE
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للراحل خليفة بن زايد آل نهيان، حسبما ذكر بيان الكرملين.
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
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