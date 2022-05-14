https://arabic.sputniknews.com/20220514/الكرملين-الرئيس-بوتين-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-بمناسبة-انتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062217833.html
الرئيس بوتين يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
الرئيس بوتين يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للراحل خليفة بن زايد آل... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:12+0000
2022-05-14T11:12+0000
2022-05-14T11:13+0000
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روسيا, فلاديمير بوتين
الرئيس بوتين يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
11:12 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 11:13 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للراحل خليفة بن زايد آل نهيان، حسبما ذكر بيان الكرملين.