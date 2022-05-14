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https://arabic.sputniknews.com/20220514/المتحدث-باسم-أردوغان-تركيا-لا-تحاول-منع-فنلندا-والسويد-من-عضوية-الناتو-1062226496.html
المتحدث باسم أردوغان: تركيا لا تحاول منع فنلندا والسويد من عضوية الناتو
المتحدث باسم أردوغان: تركيا لا تحاول منع فنلندا والسويد من عضوية الناتو
أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، أن تركيا لا تحاول منع فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:30+0000
2022-05-14T13:53+0000
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أكد المتحدث الرسمي باسم أردوغان، إبراهيم كالين، أن أنقرة لا تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنها تصر على أن يأخذ الأعضاء الآخرون في الحلف في الاعتبار مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي.وقال كالين: "نحن لا نغلق الأبواب. ومع ذلك، فإننا نثير هذه القضية بشكل أساسي باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن القومي التركي. والواضح أنه يجب عليهم فعل ذلك: يجب عليهم التوقف عن السماح لممثلي حزب العمال الكردستاني بالقيام بأنشطتهم، ووضع حد لوجود المنظمات والأفراد في هذه البلدان"، بحسب وسائل إعلام تركية.وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب. كما أشار أردوغان إلى استياء بلاده من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.يذكر أن فنلندا والسويد بدأت مؤخرا الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو"، جوليان سميث، إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
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أخبار تركيا اليوم, العالم

المتحدث باسم أردوغان: تركيا لا تحاول منع فنلندا والسويد من عضوية الناتو

13:30 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 14.05.2022)
© flickr.com / bortescristianعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© flickr.com / bortescristian
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أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، أن تركيا لا تحاول منع فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو.
أكد المتحدث الرسمي باسم أردوغان، إبراهيم كالين، أن أنقرة لا تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنها تصر على أن يأخذ الأعضاء الآخرون في الحلف في الاعتبار مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي.
وقال كالين: "نحن لا نغلق الأبواب. ومع ذلك، فإننا نثير هذه القضية بشكل أساسي باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن القومي التركي. والواضح أنه يجب عليهم فعل ذلك: يجب عليهم التوقف عن السماح لممثلي حزب العمال الكردستاني بالقيام بأنشطتهم، ووضع حد لوجود المنظمات والأفراد في هذه البلدان"، بحسب وسائل إعلام تركية.
وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب. كما أشار أردوغان إلى استياء بلاده من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
يذكر أن فنلندا والسويد بدأت مؤخرا الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.
وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو"، جوليان سميث، إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
مواطنون في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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