https://arabic.sputniknews.com/20220514/المغرب-انخفاض-إنتاج-الحبوب-بمقدار-69-عن-العام-الماضي-1062222499.html

المغرب: انخفاض إنتاج الحبوب بمقدار 69% عن العام الماضي

المغرب: انخفاض إنتاج الحبوب بمقدار 69% عن العام الماضي

قالت وزارة الزراعة المغربية، اليوم السبت، إنها تتوقع حصاد 3.2 مليون طن من الحبوب في 2022، بانخفاض 69% عن العام الماضي، بسبب الجفاف. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T12:26+0000

2022-05-14T12:26+0000

2022-05-14T12:26+0000

أخبار المغرب اليوم

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ووفقا لموقع "هيسبريس"، ذكرت الوزارة في بيان أن محصول القمح اللين سيبلغ 1.76 مليون طن، والصلد 0.75 مليون طن، والشعير 0.69 مليون طن.وكان رئيس الفيدرالية المغربية لتجار الحبوب، جمال المحمدي، قد صرح في مارس/آذار الماضي، بأن بلاده لديها "احتياطي استراتيجي من القمح يغطي مدة 4 أشهر".يأتي ذلك باعتبار أوكرانيا المورد الرئيسي للقمح إلى المغرب، بحجم قياسي بلغ 6.5 ملايين طن خلال الموسم الزراعي 2020-2021، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.ونقلت الصحيفة عن المحمدي، قوله إن "استيراد القمح ليس مشكلة بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لبلاده في البحر الأبيض المتوسط".وتابع المحمدي: "المغرب يستورد 20% من قمحه تقريبا من أوكرانيا، بينما يستورد الكميات المتبقية من الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية".وأشار المحمدي إلى أن المشكلة حاليا لا تكمن في استيراد القمح، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع الأسعار بسبب كلفة النقل البحري والبري.يذكر أن أسعار القمح قفزت إلى مستويات قياسية، هي الأكبر منذ أزمة 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات بفعل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.وحذرت وكالة بلومبرغ من أن أسعار القمح في سبيلها إلى تسجيل ارتفاع قياسي بنسبة 40%، وهو أعلى مستوى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات شاملة على موسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/المغرب-يدخل-معركة-الأمن-الغذائي-بعد-ارتفاع-أسعار-القمح-والبترول-عالميا-1059177019.html

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