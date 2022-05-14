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الهند تفرض حظرا كاملا على تصدير القمح
الهند تفرض حظرا كاملا على تصدير القمح
أفادت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن مجلس الوزراء الهندي قد قرر فرض حظر كامل على تصدير القمح من البلاد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T05:21+0000
2022-05-14T05:21+0000
أخبار الهند اليوم
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تم اتخاذ القرار على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.وصدرت الهند رقمًا قياسيًا بلغ 1.2 مليون طن في أبريل/نيسان 2022، وفقًا لـ"رويترز". بشكل عام، كان عام 2021 أيضًا عامًا قياسيًا لصادرات القمح الهندي.
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أخبار الهند اليوم, العالم

الهند تفرض حظرا كاملا على تصدير القمح

05:21 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أفادت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن مجلس الوزراء الهندي قد قرر فرض حظر كامل على تصدير القمح من البلاد.
تم اتخاذ القرار على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

وقالت: "نظرًا للارتفاع المفاجئ في الأسعار العالمية للقمح، الناجم عن العديد من العوامل، ونتيجة لذلك يتعرض الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة وغيرها من البلدان الضعيفة للخطر... وتلتزم حكومة الهند بضمان الغذاء وأمن الهند والدول المجاورة والدول النامية المعرضة للخطر، والتي تتأثر سلبًا بالتغيرات المفاجئة في سوق القمح العالمية والتي لا يمكنها الوصول إلى الإمدادات الكافية من القمح".

وصدرت الهند رقمًا قياسيًا بلغ 1.2 مليون طن في أبريل/نيسان 2022، وفقًا لـ"رويترز". بشكل عام، كان عام 2021 أيضًا عامًا قياسيًا لصادرات القمح الهندي.
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