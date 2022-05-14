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باريس جان جيرمان يحسمها: دوناروما هو الحارس الأساسي ونافاس للبيع
باريس جان جيرمان يحسمها: دوناروما هو الحارس الأساسي ونافاس للبيع
حسمت إدارة باريس سان جيرمان المنافسة بين الإيطالي جيانلويجي دوناروما والكوستاريكي كيلور نافاس، على مركز الحارس الأول في الفريق. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:01+0000
2022-05-14T11:01+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان قررت إيقاف سياسة المشاركة بالتبادل في هذا المركز.وسبق أن اشتكى الحارسان، في تصريحات إعلامية، من سياسة المشاركة في المبارايات بالتبادل والبقاء على مقاعد البدلاء خلال الموسم الحالي.وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قد اتبع أسلوب التبادل بين الحارسين الدوليين طوال الموسم الماضي.يذكر أن دوناروما البالغ 23 عاماً وصل إلى باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، آتياً من ميلان الإيطالي ومتوجاً مع منتخب بلاده بكأس أوروبا التي نال فيها جائزة أفضل لاعب، بعقد حتى 2026.أما نافاس (35 عاماً)، فانتقل في 2019 من ريال مدريد الإسباني بعقد حتى 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/دوناروما-يحسم-موقفه-من-المشاركة-في-المباريات-بالتبادل-مع-نافاس-1062162746.html
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان

باريس جان جيرمان يحسمها: دوناروما هو الحارس الأساسي ونافاس للبيع

11:01 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSالإيطالي جيانلويجي دوناروما والكوستاريكي كيلور نافاس في تدريبات باريس سان جيرمان
الإيطالي جيانلويجي دوناروما والكوستاريكي كيلور نافاس في تدريبات باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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حسمت إدارة باريس سان جيرمان المنافسة بين الإيطالي جيانلويجي دوناروما والكوستاريكي كيلور نافاس، على مركز الحارس الأول في الفريق.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان قررت إيقاف سياسة المشاركة بالتبادل في هذا المركز.

وأضافت الصحيفة أن "دوناروما سيكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل، بينما سيُعرض نافاس للبيع في الميركاتو الصيفي".

وسبق أن اشتكى الحارسان، في تصريحات إعلامية، من سياسة المشاركة في المبارايات بالتبادل والبقاء على مقاعد البدلاء خلال الموسم الحالي.
حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما يمسك بالكرة الأخيرة من سلسلة ركلات الجزاء في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
دوناروما يحسم موقفه من المشاركة في المباريات بالتبادل مع نافاس
12 مايو, 19:21 GMT
وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قد اتبع أسلوب التبادل بين الحارسين الدوليين طوال الموسم الماضي.

يذكر أن دوناروما البالغ 23 عاماً وصل إلى باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، آتياً من ميلان الإيطالي ومتوجاً مع منتخب بلاده بكأس أوروبا التي نال فيها جائزة أفضل لاعب، بعقد حتى 2026.
أما نافاس (35 عاماً)، فانتقل في 2019 من ريال مدريد الإسباني بعقد حتى 2024.
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