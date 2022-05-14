https://arabic.sputniknews.com/20220514/باريس-جان-جيرمان-يحسمها-دوناروما-هو-الحارس-الأساسي-ونافاس-للبيع-1062217347.html

باريس جان جيرمان يحسمها: دوناروما هو الحارس الأساسي ونافاس للبيع

باريس جان جيرمان يحسمها: دوناروما هو الحارس الأساسي ونافاس للبيع

حسمت إدارة باريس سان جيرمان المنافسة بين الإيطالي جيانلويجي دوناروما والكوستاريكي كيلور نافاس، على مركز الحارس الأول في الفريق. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T11:01+0000

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رياضة

نادي باريس سان جيرمان

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ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان قررت إيقاف سياسة المشاركة بالتبادل في هذا المركز.وسبق أن اشتكى الحارسان، في تصريحات إعلامية، من سياسة المشاركة في المبارايات بالتبادل والبقاء على مقاعد البدلاء خلال الموسم الحالي.وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قد اتبع أسلوب التبادل بين الحارسين الدوليين طوال الموسم الماضي.يذكر أن دوناروما البالغ 23 عاماً وصل إلى باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، آتياً من ميلان الإيطالي ومتوجاً مع منتخب بلاده بكأس أوروبا التي نال فيها جائزة أفضل لاعب، بعقد حتى 2026.أما نافاس (35 عاماً)، فانتقل في 2019 من ريال مدريد الإسباني بعقد حتى 2024.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/دوناروما-يحسم-موقفه-من-المشاركة-في-المباريات-بالتبادل-مع-نافاس-1062162746.html

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رياضة, نادي باريس سان جيرمان