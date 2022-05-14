https://arabic.sputniknews.com/20220514/بايدن-يتهرب-من-إدانة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062206697.html
بايدن يتهرب من إدانة الاعتداء الإسرائيلي على جنازة شيرين أبو عاقلة
بايدن يتهرب من إدانة الاعتداء الإسرائيلي على جنازة شيرين أبو عاقلة
تهرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، من إدانته لاعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T06:30+0000
2022-05-14T06:30+0000
2022-05-14T06:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وراوغ بايدن أحد الصحفيين الذي سأله عما إذا كان سيدين قيام القوات الإسرائيلية بالتعدي وضرب المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". جاء ذلك رغم أن متحدثة البيت الأبيض جين ساكي قالت، قبيل المؤتمر الصحفي، إن الإدارة الأمريكية "منزعجة بشدة" من مشاهد العنف المرتكب من قبل القوات الإسرائيلية خلال جنازة أبو عاقلة.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الجمعة، إن المنظمة اطلعت على مقطع فيديو "صادم" يظهر أعمال عنف خلال جنازة مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في القدس.وأخبر حق الصحفيين في إفادة: "لقد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لنا". وأضاف أن المنظمة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية حرية التجمع السلمي.وأظهر مقطع الفيديو أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقال حق إن الأمم المتحدة ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
بايدن يتهرب من إدانة الاعتداء الإسرائيلي على جنازة شيرين أبو عاقلة
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تهرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، من إدانته لاعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة.
وراوغ بايدن أحد الصحفيين الذي سأله عما إذا كان سيدين قيام القوات الإسرائيلية بالتعدي وضرب المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"
.
وصرح الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعرف التفاصيل الكاملة لما حدث خلال مراسم جنازة شيرين أبو عاقلة، لكن يجب فتح تحقيق في الأمر".
جاء ذلك رغم أن متحدثة البيت الأبيض جين ساكي قالت، قبيل المؤتمر الصحفي، إن الإدارة الأمريكية "منزعجة بشدة" من مشاهد العنف المرتكب من قبل القوات الإسرائيلية خلال جنازة أبو عاقلة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة
، فرحان حق، أمس الجمعة، إن المنظمة اطلعت على مقطع فيديو "صادم" يظهر أعمال عنف خلال جنازة مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في القدس.
وأخبر حق الصحفيين في إفادة: "لقد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لنا". وأضاف أن المنظمة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية حرية التجمع السلمي.
وأظهر مقطع الفيديو أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقال حق إن الأمم المتحدة ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.