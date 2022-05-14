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https://arabic.sputniknews.com/20220514/بتوجيهات-رئاسيةسوريا-ترفع-سعر-شراء-القمح-من-الفلاحين-1062219133.html
بتوجيهات رئاسية...سوريا ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين
بتوجيهات رئاسية...سوريا ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين
بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد، رفع مؤتمر الحبوب سعر شراء القمح من الفلاحين. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:45+0000
2022-05-14T11:45+0000
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإنه وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، فقد رفع مؤتمر الحبوب سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة.وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة السورية، قد أطلقت في وقت سابق، الرية الثالثة، خلال الموسم الزراعي الشتوي من سد "الباسل" بهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير.وتستهدف هذه الرية سقاية المحاصيل الزراعية الواقعة على طول سرير نهر الخابور، وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور السورية.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

بتوجيهات رئاسية...سوريا ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين

11:45 GMT 14.05.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAحقول القمح في الحسكة، سوريا
حقول القمح في الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد، رفع مؤتمر الحبوب سعر شراء القمح من الفلاحين.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإنه وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، فقد رفع مؤتمر الحبوب سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة.

ومنح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة السورية، قد أطلقت في وقت سابق، الرية الثالثة، خلال الموسم الزراعي الشتوي من سد "الباسل" بهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير.
وتستهدف هذه الرية سقاية المحاصيل الزراعية الواقعة على طول سرير نهر الخابور، وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور السورية.
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