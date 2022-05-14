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https://arabic.sputniknews.com/20220514/بدعوة-من-أردوغان-الرئيس-الجزائري-يبدأ-زيارة-إلى-تركيا--1062237117.html
بدعوة من أردوغان... الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى تركيا
بدعوة من أردوغان... الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى تركيا
يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم غد الأحد، زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تركيا لإجراء مباحثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T18:15+0000
2022-05-14T18:17+0000
أخبار تركيا اليوم
الجزائر
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جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم السبت.وقال البيان: "يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، غدا، في زيارة دولة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام"، موضحا أن زيارة تبون تأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح البيان أن تبون سيجري محادثات مع الرئيس التركي حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم نهاية عام 2019.وكان أردوغان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد، في يناير/ كانون الثاني 2020.
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أخبار تركيا اليوم, الجزائر

بدعوة من أردوغان... الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى تركيا

18:15 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 18:17 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / HANNIBAL HANSCHKEعبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان
عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / HANNIBAL HANSCHKE
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يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم غد الأحد، زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تركيا لإجراء مباحثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم السبت.
وقال البيان: "يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، غدا، في زيارة دولة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام"، موضحا أن زيارة تبون تأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح البيان أن تبون سيجري محادثات مع الرئيس التركي حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم نهاية عام 2019.
وكان أردوغان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد، في يناير/ كانون الثاني 2020.
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