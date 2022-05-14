https://arabic.sputniknews.com/20220514/بريد-مولدوفا-يوقف-إرسال-الرسائل-والطرود-إلى-روسيا-1062214803.html
"بريد مولدوفا" يوقف إرسال الرسائل والطرود إلى روسيا
"بريد مولدوفا" يوقف إرسال الرسائل والطرود إلى روسيا
ذكرت المؤسسة الحكومية "بريد مولدوفا" أنها أوقفت لأسباب فنية إرسال جميع المواد البريدية إلى روسيا الاتحادية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:08+0000
2022-05-14T10:08+0000
2022-05-14T10:08+0000
مولدوفا
روسيا
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يقول البيان المنشور على موقع المؤسسة على الإنترنت إن "المؤسسة الحكومية "بريد مولدوفا" أبلغت أنه منذ 13 مايو/أيار، لأسباب فنية، تم تعليق إرسال جميع المواد البريدية (الرسائل، الطرود) إلى روسيا الاتحادية مؤقتًا".تبذل المؤسسة الحكومية جهودًا لاستئناف عملية استلام وإرسال البريد إلى روسيا في أقرب وقت ممكن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مولدوفا, روسيا
"بريد مولدوفا" يوقف إرسال الرسائل والطرود إلى روسيا
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ذكرت المؤسسة الحكومية "بريد مولدوفا" أنها أوقفت لأسباب فنية إرسال جميع المواد البريدية إلى روسيا الاتحادية.
يقول البيان المنشور على موقع المؤسسة على الإنترنت إن "المؤسسة الحكومية "بريد مولدوفا" أبلغت أنه منذ 13 مايو/أيار، لأسباب فنية، تم تعليق إرسال جميع المواد البريدية (الرسائل، الطرود) إلى روسيا الاتحادية مؤقتًا".
تبذل المؤسسة الحكومية جهودًا لاستئناف عملية استلام وإرسال البريد إلى روسيا في أقرب وقت ممكن.