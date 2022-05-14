https://arabic.sputniknews.com/20220514/بريطانيا-ترصد-حالتي-إصابة-بجدري-القرود-1062213887.html
بريطانيا ترصد حالتي إصابة بجدري القرود
بريطانيا ترصد حالتي إصابة بجدري القرود
رصدت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) حالتين أخرتين من حالات العدوى البشرية بجدري القردة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:58+0000
2022-05-14T09:58+0000
2022-05-14T09:58+0000
بريطانيا
العالم
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في وقت سابق، في 7 مايو/أيار، أبلغ الأطباء البريطانيون عن أول حالة إصابة بالمرض في إنجلترا.وقالت الوكالة: "تم تشخيص إصابة شخصين بجدري القرود في لندن. يعيش هؤلاء المرضى معًا في نفس المنزل. إنهم غير مرتبطين بالحالة المؤكدة السابقة، والتي تم الإعلان عنها في 7 مايو. ولا يزال البحث جار في من أين وكيف أصيبوا بالعدوى".وأضافت وكالة الصحة البريطانية أن أحد المرضى المصابين بجدري القرود يتلقى الآن رعاية طبية في قسم الأمراض المعدية بأحد مستشفيات لندن، والثاني معزول ولا يحتاج حاليًا إلى علاج داخل المستشفى.وقالت UKHSA: "كإجراء احترازي، يعمل خبراء UKHSA بشكل وثيق مع زملاء من دائرة الصحة الوطنية وسيتصلون بالأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بهؤلاء الأشخاص لتقديم المعلومات والنصائح الطبية"."جدري القرود" عدوى فيروسية نادرة من نفس عائلة الجدري، ولكنه أقل حدة بكثير ولا تنتشر بسهولة بين البشر، وتنتشر الإصابة به في بلدان وسط وغربي أفريقيا.وتكون أعراض الإصابة به عادة خفيفة وتشفى من تلقاء نفسها ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.
بريطانيا
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بريطانيا, العالم
بريطانيا ترصد حالتي إصابة بجدري القرود
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رصدت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) حالتين أخرتين من حالات العدوى البشرية بجدري القردة.
وقالت الوكالة: "تم تشخيص إصابة شخصين بجدري القرود في لندن. يعيش هؤلاء المرضى معًا في نفس المنزل. إنهم غير مرتبطين بالحالة المؤكدة السابقة، والتي تم الإعلان عنها في 7 مايو. ولا يزال البحث جار في من أين وكيف أصيبوا بالعدوى".
وأضافت وكالة الصحة البريطانية أن أحد المرضى المصابين بجدري القرود يتلقى الآن رعاية طبية في قسم الأمراض المعدية بأحد مستشفيات لندن، والثاني معزول ولا يحتاج حاليًا إلى علاج داخل المستشفى.
وقالت UKHSA: "كإجراء احترازي، يعمل خبراء UKHSA بشكل وثيق مع زملاء من دائرة الصحة الوطنية وسيتصلون بالأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بهؤلاء الأشخاص لتقديم المعلومات والنصائح الطبية".
"جدري القرود" عدوى فيروسية نادرة من نفس عائلة الجدري، ولكنه أقل حدة بكثير ولا تنتشر بسهولة بين البشر، وتنتشر الإصابة به في بلدان وسط وغربي أفريقيا.
وتكون أعراض الإصابة به عادة خفيفة وتشفى من تلقاء نفسها ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.