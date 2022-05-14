https://arabic.sputniknews.com/20220514/بسبب-أغنية-المجد-لروسيا-إدارة-فيسبوك-تغلق-صفحة-التلفزيون-السوري-1062219907.html

بسبب أغنية "المجد لروسيا"... إدارة فيسبوك تغلق صفحة التلفزيون السوري

بسبب أغنية "المجد لروسيا"... إدارة فيسبوك تغلق صفحة التلفزيون السوري

تزامناً مع احتفالات روسيا بالذكرى الـ77 للنصر على النازية، عرضت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا على قنواتها التلفزيونية أغنية سورية بعنوان: "المجد... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T11:52+0000

2022-05-14T11:52+0000

2022-05-14T11:55+0000

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وتقول كلمات الأغنية:"دافع عن وطني قاومأصمد أبداً لا تساومواهتف عاشت روسياوشعارك.. قاوم.. قاومظلم الغرب وقد كذباوتجنّى علينا بما كتباوالظلم الآنَ وقد ذهبايخبرهم أسداً لا يُهزموطني خط أحمرشعبي أُسد تزأرلا تلعبوا.. في الوقت الضائعلا تلعبوا أبداً مع قيصر"أدى الأغنية الفنان السوري ريبال الهادي مدير مجموعة (شمس) للأغنية الوطنية الذي أوضح في تصريح لمراسل "سبوتنيك"، أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أغنية عن الجيش الروسي، مضيفاً: "عندما جاء الأصدقاء الروس إلى سوريا تضامناً معها وحاربوا الإرهاب دفاعاً عنها قمتُ بإنجاز أول عمل غنائي لي بعنوان: (الجيش الروسي والسوري) الذي حظي باهتمام كبير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل السورية".وأضاف: "العمل الحالي (المجد لروسيا) هو تعبير عن رد الوفاء بالوفاء للأصدقاء الروس الذين دافعوا عن سوريا أرضاً وشعباً ودولة، ومن الطبيعي أن نكون أوفياء معهم، فضلاً عن وقوفهم اليوم ضد الظلم والاستبداد والاستكبار الأمريكي والغربي".وأردف قائلاً: "الأغنية من كلمات الشاعر مضر شغالة وألحاني وتوزيعي وإخراج المبدع طلال لبابيدي وهي تحية وفاء لأصدقائنا الروس، وهي تضاف إلى /45/ عمل فني وطني أنجزتها مجموعة (شمس) على مدار 17 عام".وعن معاني الانتصار اليوم لروسيا في حربها، قال الفنان السوري: "روسيا اليوم تحارب نيابة عن كل المظلومين في العالم ولا تحارب دفاعاً عن حدودها فقط، وكما خاضت حرباً استباقية في سوريا ضد الإرهابيين والتكفيريين؛ فهي تحارب اليوم في أوكرانيا من أجل سوريا وفلسطين والعراق وليبيا ومصر وكل الدول المنكوبة بسبب الولايات المتحدة ودول الغرب المتصهينة".وختم الهادي حديثه لمراسل "سبوتنيك"، بالقول: "نحن في سوريا ندعو لروسيا بالنصر ليلاً ونهاراً، ﻷن النصر هو لكل هذه البلدان، وهو نصر لحلف المقاومة ضد الأطماع الأمريكية والصهيونية ونحن نقف مع روسيا، والنصر قادم وهو على الأبواب".وفي وقت لاحق بعد بث الأغنية، أمس، أوقفت إدارة موقع “فيسبوك” صفحة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا دون ذكر الأسباب فيما أنشأت الهيئة صفحة جديدة أوضحت خلالها أن إدارة الموقع أوقفت صفحتها الأصلية في خطوة وصفتها بغير المبررة وإمعاناً في ازدواجية المعايير، دون أن تحدّد السبب وراء الإيقاف.وكانت إدارة “فيسبوك” قد حجبت، في وقت سابق، صفحات عدة وسائل إعلام روسية منها وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا اليوم" وقيّدت صفحات أخرى على خلفية الحـرب الروسية الأوكرانية.

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