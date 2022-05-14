https://arabic.sputniknews.com/20220514/بوريس-جونسون-يقول-إن-الجبن-والقهوة-يشتتان-انتباهه-أثناء-عمله-من-المنزل-1062224408.html

بوريس جونسون يقول إن الجبن والقهوة يشتتان انتباهه أثناء عمله من المنزل

بوريس جونسون يقول إن الجبن والقهوة يشتتان انتباهه أثناء عمله من المنزل

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الجبن والقهوة عوامل تشتيت بالنسبة له عندما ‏يعمل من المنزل، وذلك في سياق حثه للعمال البريطانيين على العودة إلى... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T12:54+0000

2022-05-14T12:54+0000

2022-05-14T12:54+0000

بوريس جونسون

بريطانيا

العالم

فيروس كورونا

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وكشف جونسون عن نقاط ضعفه في وقت العمل، في مقال رأي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والذي يزعم فيه أن "العمل من المنزل"، وهو ضرورة لملايين العمال خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، "لا يعمل" في "تجربته".كما ادعى أن الأشخاص الذين يعملون من المكتب هم أكثر إنتاجية من الناحية المهنية والاقتصادية، من أولئك الذين يعملون من المنزل.وأضاف: "سيكون هناك الكثير من الناس الذين يختلفون معي في الرأي، لكنني أعتقد أن الناس أكثر إنتاجية وأكثر نشاطا وأكثر امتلاء بالأفكار عندما يكونون محاطين بأشخاص آخرين".وردا على مقال رأيه، أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى حقيقة واضحة، تفيد أن داونينغ ستريت هي المكان الذي يعيش فيه جونسون ويعمل كرئيس للوزراء.وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة النقل في لندن، أن استخدام مترو أنفاق لندن في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أقل من 70 في المئة من المستويات التي شوهدت في يناير/ كانون الثاني 2020، قبل جائحة (كوفيد-19)، الذي أجبر الكثيرين على العمل من المنزل.

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بوريس جونسون, بريطانيا, العالم, فيروس كورونا