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https://arabic.sputniknews.com/20220514/بوريس-جونسون-يقول-إن-الجبن-والقهوة-يشتتان-انتباهه-أثناء-عمله-من-المنزل-1062224408.html
بوريس جونسون يقول إن الجبن والقهوة يشتتان انتباهه أثناء عمله من المنزل
بوريس جونسون يقول إن الجبن والقهوة يشتتان انتباهه أثناء عمله من المنزل
اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الجبن والقهوة عوامل تشتيت بالنسبة له عندما ‏يعمل من المنزل، وذلك في سياق حثه للعمال البريطانيين على العودة إلى... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:54+0000
2022-05-14T12:54+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
العالم
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وكشف جونسون عن نقاط ضعفه في وقت العمل، في مقال رأي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والذي يزعم فيه أن "العمل من المنزل"، وهو ضرورة لملايين العمال خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، "لا يعمل" في "تجربته".كما ادعى أن الأشخاص الذين يعملون من المكتب هم أكثر إنتاجية من الناحية المهنية والاقتصادية، من أولئك الذين يعملون من المنزل.وأضاف: "سيكون هناك الكثير من الناس الذين يختلفون معي في الرأي، لكنني أعتقد أن الناس أكثر إنتاجية وأكثر نشاطا وأكثر امتلاء بالأفكار عندما يكونون محاطين بأشخاص آخرين".وردا على مقال رأيه، أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى حقيقة واضحة، تفيد أن داونينغ ستريت هي المكان الذي يعيش فيه جونسون ويعمل كرئيس للوزراء.وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة النقل في لندن، أن استخدام مترو أنفاق لندن في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أقل من 70 في المئة من المستويات التي شوهدت في يناير/ كانون الثاني 2020، قبل جائحة (كوفيد-19)، الذي أجبر الكثيرين على العمل من المنزل.
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بوريس جونسون, بريطانيا, العالم, فيروس كورونا

بوريس جونسون يقول إن الجبن والقهوة يشتتان انتباهه أثناء عمله من المنزل

12:54 GMT 14.05.2022
© AP Photo / Frank Augsteinفوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية
فوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
فوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية
© AP Photo / Frank Augstein
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اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الجبن والقهوة عوامل تشتيت بالنسبة له عندما ‏يعمل من المنزل، وذلك في سياق حثه للعمال البريطانيين على العودة إلى المكاتب.‏
وكشف جونسون عن نقاط ضعفه في وقت العمل، في مقال رأي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والذي يزعم فيه أن "العمل من المنزل"، وهو ضرورة لملايين العمال خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، "لا يعمل" في "تجربته".
كما ادعى أن الأشخاص الذين يعملون من المكتب هم أكثر إنتاجية من الناحية المهنية والاقتصادية، من أولئك الذين يعملون من المنزل.
وقال: "تجربتي في العمل من المنزل هي أنك تقضي وقتا طويلا جدا في إعداد فنجان آخر من القهوة، وبعد ذلك، كما تعلم تنهض وتسير ببطء شديد إلى الثلاجة، وتقطع قطعة صغيرة من الجبن، ثم تعود ببطء شديد إلى حاسوبك المحمول، ثم تنسى ما كنت تفعله".
وأضاف: "سيكون هناك الكثير من الناس الذين يختلفون معي في الرأي، لكنني أعتقد أن الناس أكثر إنتاجية وأكثر نشاطا وأكثر امتلاء بالأفكار عندما يكونون محاطين بأشخاص آخرين".
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وردا على مقال رأيه، أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى حقيقة واضحة، تفيد أن داونينغ ستريت هي المكان الذي يعيش فيه جونسون ويعمل كرئيس للوزراء.
وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة النقل في لندن، أن استخدام مترو أنفاق لندن في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أقل من 70 في المئة من المستويات التي شوهدت في يناير/ كانون الثاني 2020، قبل جائحة (كوفيد-19)، الذي أجبر الكثيرين على العمل من المنزل.
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