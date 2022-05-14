https://arabic.sputniknews.com/20220514/بيسكوف-روسيا-تهتم-بالعلاقات-مع-دولة-الإمارات-التي-تعد-قطبا-مهما-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1062224978.html
بيسكوف: روسيا تهتم بالعلاقات مع دولة الإمارات التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب
بيسكوف: روسيا تهتم بالعلاقات مع دولة الإمارات التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:04+0000
2022-05-14T13:04+0000
2022-05-14T13:04+0000
روسيا
العالم العربي
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وأضاف بيسكوف، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "أبو ظبي"، قائلا : "تنفتح روسيا بشكل متزايد على تطوير العلاقات مع دول الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص، تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".وقال بيسكوف: "إننا ننفتح بشكل متزايد على دول الخليج، والإمارات شريك وتلعب دورا مهما للغاية في هذه المنطقة".مضيفا: "العالم الحديث عالم متعدد الأقطاب، والإمارات جزء مهم وقطب في هذا العالم متعدد الأقطاب وتلعب دورا مهما ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن أيضا على المستوى العالمي، ونحن نهتم دائما بالعلاقات ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
بيسكوف: روسيا تهتم بالعلاقات مع دولة الإمارات التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب.
وأضاف بيسكوف، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "أبو ظبي"، قائلا : "تنفتح روسيا بشكل متزايد على تطوير العلاقات مع دول الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص، تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".
وقال بيسكوف: "إننا ننفتح بشكل متزايد على دول الخليج، والإمارات شريك وتلعب دورا مهما للغاية في هذه المنطقة".
وأعرب بيسكوف عن ثقته في أن الأساس الذي وضعه خليفة بن زايد آل نهيان سيتم الحفاظ عليه في المستقبل. مضيفا: "إنني أعتبر ذلك انعكاسا للسياسة الخارجية المتوازنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة فيما يتعلق بدول المنطقة وأقطاب العالم الرئيسية، على وجه الخصوص، مثل روسيا" .
مضيفا: "العالم الحديث عالم متعدد الأقطاب، والإمارات جزء مهم وقطب في هذا العالم متعدد الأقطاب وتلعب دورا مهما ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن أيضا على المستوى العالمي، ونحن نهتم دائما بالعلاقات ".