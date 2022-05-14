https://arabic.sputniknews.com/20220514/بيلاروسيا-تنظم-تجمعا-تدريبيا-للقوات-الإقليمية-بالقرب-من-مينسك-1062222973.html
بيلاروسيا تنظم تجمعا تدريبيا للقوات الإقليمية بالقرب من مينسك
بيلاروسيا تنظم تجمعا تدريبيا للقوات الإقليمية بالقرب من مينسك
أفادت قناة التلفزيون الحكومية "إس تي في"، اليوم السبت، أن بيلاروسيا نظمت معسكر تدريب القوات الإقليمية لمنطقة مينسك، وينصب التركيز الرئيسي على التدريب القتالي. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:34+0000
2022-05-14T12:34+0000
2022-05-14T12:34+0000
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وقالت القناة: "يتم تنظيم معسكر تدريب القوات الإقليمية ضمن القوات المسلحة لبيلاروسيا. وقد بدأ المجندون في منطقة مينسك تدريبات عملية. ويتم تنظيم عمليات فحص القوات في ظروف أقرب ما تكون إلى الواقع. وينصب التركيز الرئيسي على القتال"، مؤكدة أن المجندين توجهوا إلى ساحات التدريب حيث قاموا بتحسين مهاراتهم في استخدام الأسلحة.وبحسب القناة، فقد تم تشكيل كتيبة قوات مؤللة أثناء التدريب، ويجري التنسيق القتالي.وقال دميتري فوفك قائد الكتيبة: "تلقينا دروسًا في تدريب القوة النارية، ودرسنا الأسلحة، وأخذنا دروسًا في التدريب الهندسي، والكيميائيات الإشعاعية، والحماية البيولوجية، ودروسًا في التدريب التكتيكي والخاص في أداء مهام الدفاع الإقليمي، حتى يفهم الناس المهام التي يجب أن يكونوا مستعدين لها. تم التدريب وتنسيق الفصائل والسرايا وفي المستقبل الكتائب. سنشارك في عمل عملي لإنجاز المهام".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
بيلاروسيا تنظم تجمعا تدريبيا للقوات الإقليمية بالقرب من مينسك
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أفادت قناة التلفزيون الحكومية "إس تي في"، اليوم السبت، أن بيلاروسيا نظمت معسكر تدريب القوات الإقليمية لمنطقة مينسك، وينصب التركيز الرئيسي على التدريب القتالي.
وقالت القناة: "يتم تنظيم معسكر تدريب القوات الإقليمية ضمن القوات المسلحة لبيلاروسيا. وقد بدأ المجندون في منطقة مينسك تدريبات عملية. ويتم تنظيم عمليات فحص القوات في ظروف أقرب ما تكون إلى الواقع. وينصب التركيز الرئيسي على القتال"، مؤكدة أن المجندين توجهوا إلى ساحات التدريب حيث قاموا بتحسين مهاراتهم في استخدام الأسلحة.
وبحسب القناة، فقد تم تشكيل كتيبة قوات مؤللة أثناء التدريب، ويجري التنسيق القتالي.
وقال دميتري فوفك قائد الكتيبة: "تلقينا دروسًا في تدريب القوة النارية، ودرسنا الأسلحة، وأخذنا دروسًا في التدريب الهندسي، والكيميائيات الإشعاعية، والحماية البيولوجية، ودروسًا في التدريب التكتيكي والخاص في أداء مهام الدفاع الإقليمي، حتى يفهم الناس المهام التي يجب أن يكونوا مستعدين لها. تم التدريب وتنسيق الفصائل والسرايا وفي المستقبل الكتائب. سنشارك في عمل عملي لإنجاز المهام".