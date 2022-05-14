https://arabic.sputniknews.com/20220514/ترامب-يستبعد-إتمام-إيلون-ماسك-صفقة-شراء-تويتر-1062228942.html

ترامب يستبعد إتمام إيلون ماسك صفقة شراء "تويتر"‏

ترامب يستبعد إتمام إيلون ماسك صفقة شراء "تويتر"‏

عقّب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الأخبار التي تفيد بأن الاستحواذ المخطط له على ‏موقع التغريدات "تويتر" من قبل الملياردير، إيلون ماسك، معلّق بشكل... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T14:22+0000

2022-05-14T14:22+0000

2022-05-14T14:22+0000

تويتر

إيلون ماسك

مجتمع

دونالد ترامب

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وقال ترامب عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنه يعتقد أن ماسك لن يمضي قدما في شراء "تويتر".وكتب في منشور له، أمس الجمعة: "لا محال أن يشتري إيلون ماسك "تويتر" بهذا السعر الباهظ، خاصة منذ إدراك أنها شركة تعتمد إلى حد كبير على حسابات وهمية".ومضى ترامب ليقول إن "إيلون ماسك كان سيلغي صفقة البيع منذ فترة طويلة" لولا رسوم الانفصال.ووقع ماسك و"تويتر" اتفاقية تتضمن دفعه مليار دولار، كرسوم انفصال يدفعها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إذا قرر الانسحاب من الصفقة.وعلّق إيلون ماسك صفقة شراء "تويتر" مؤقتا، نظرا للتفاصيل الداعمة للإحصاءات التي تقول إن الحسابات المزيفة والوهمية تشكل بالفعل أقل من 5 في المئة من المشتركين.وقال إيلون ماسك في تغريدة له، أمس الجمعة، إنه يعتزم إجراء بحث لتحديد عدد مستخدمي "تويتر" الوهميين، قبل المضي قدما في شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي.وتراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11 في المئة قبل طرحها في السوق و20 في المئة عند بدء المداولات بعد تغريدة ماسك، في حين ارتفعت أسهم "تسلا" بنسبة 4.9 في المئة.وأفادت وكالة "رويترز"، في 25 نيسان/أبريل الماضي، أن شركة "تويتر" وافقت على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.

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https://arabic.sputniknews.com/20220505/إيلون-ماسك-يجمع-7-مليارات-دولار-أخرى-لدعم-صفقة-تويتر-وأمير-سعودي-بارز-بين-الممولين-1061879966.html

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تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, دونالد ترامب