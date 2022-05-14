https://arabic.sputniknews.com/20220514/تقرير-كوكاكولا-تطرد-موظفيها-في-حال-شربوا-بيبسي-1062217235.html
تقرير: "كوكاكولا" تطرد موظفيها في حال شربوا "بيبسي"
تقرير: "كوكاكولا" تطرد موظفيها في حال شربوا "بيبسي"
أشار تقرير إعلامي إلى فرض بعض الشركات شروطا قاسية على موظفيها تؤدي في بعض الأحيان إلى طردهم من مناصبهم. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:03+0000
2022-05-14T11:03+0000
2022-05-14T11:03+0000
مجتمع
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وبحسب ما أشار التقرير إلى أن شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية تعرض موظفيها للطرد في حال تناول منتجات غير التي تنتجها الشركة.وأفاد التقرير بأن شرب موظفي الشركة لمنتج "بيبسي" يتسبب بفصله.ووفقا لسميث، تشمل القائمة السوداء أي مياه معبأة ذات علامة تجارية وعصير برتقال والعديد من المنتجات الأخرى التي لا تملكها شركة "كوكاكولا".يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يبلغ فيها العمال عن قواعد صارمة في الشركة. في السابق، ذكر الموظفون السابقون أن "كوكاكولا" لديها سياسة حضور صارمة للغاية وأن الموظفين ممنوعون من التحدث إلى وسائل الإعلام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
تقرير: "كوكاكولا" تطرد موظفيها في حال شربوا "بيبسي"
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أشار تقرير إعلامي إلى فرض بعض الشركات شروطا قاسية على موظفيها تؤدي في بعض الأحيان إلى طردهم من مناصبهم.
وبحسب ما أشار التقرير إلى أن شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية تعرض موظفيها
للطرد في حال تناول منتجات غير التي تنتجها الشركة.
وأفاد التقرير
بأن شرب موظفي الشركة لمنتج "بيبسي" يتسبب بفصله.
ونشر شخص يحمل اسم مايك سميث، على موقع Quora، قائلا: "عند تعيينك، فإنك توقع فعليا اتفاقية تنص على أنك لن تشتري أو تستهلك أي من منتجات المنافسين وإلا فإنك سوف تواجه إنهاء الخدمة. لقد حصلنا على بطاقات توضح العلامات التجارية الأكثر شيوعا التي يمتلكها المنافسون. وهذا يشمل تناول الطعام في المؤسسات التي تخدم منتجات بيبسي فقط. معظم الناس أيضا لا تدرك ذلك ولكن هذا يشمل شراء وتناول منتجات غذائية أخرى أيضًا مملوكة لشركة Pepsi".
ووفقا لسميث، تشمل القائمة السوداء أي مياه معبأة ذات علامة تجارية وعصير برتقال والعديد من المنتجات الأخرى التي لا تملكها شركة "كوكاكولا".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يبلغ فيها العمال عن قواعد صارمة في الشركة. في السابق، ذكر الموظفون السابقون أن "كوكاكولا" لديها سياسة حضور صارمة للغاية وأن الموظفين ممنوعون من التحدث إلى وسائل الإعلام.