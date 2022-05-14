https://arabic.sputniknews.com/20220514/توقيع-11-اتفاقية-بين-مصر-وتونس-صور-1062210435.html
توقيع 11 اتفاقية بين مصر وتونس... صور
توقيع 11 اتفاقية بين مصر وتونس... صور
وقّعت مصر وتونس على 11 اتفاقية في العديد من المجالات التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:37+0000
2022-05-14T08:37+0000
2022-05-14T08:37+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في تونس، أمس الجمعة.الاتفاقيات- مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي.- مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.- مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والمسنين.- مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية.- مذكرة تفاهم وبرنامجها التنفيذي، بين مركز تنمية الصادرات بمصر، ومركز النهوض بالصادرات بتونس.- اتفاقية إطارية في مجال التعليم والبحث العلمي.- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل التشييد والبناء.- مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي.- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد.- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهيئة السوق المالية بالجمهورية التونسية.- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، لتفعيل التعاون الاستثماري.تمت مراسم توقيع الاتفاقيات في مقر الحكومة التونسية بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء في البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/رئيسة-وزراء-تونس-نسعى-لنقل-قصة-نجاح-مصر-الملهمة-بقيادة-السيسي-إلى-تونس-1050694686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
توقيع 11 اتفاقية بين مصر وتونس... صور
تابعنا عبر
وقّعت مصر وتونس على 11 اتفاقية في العديد من المجالات التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في تونس، أمس الجمعة.
الاتفاقيات
- مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي.
- مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.
- مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والمسنين.
- مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية.
- مذكرة تفاهم وبرنامجها التنفيذي، بين مركز تنمية الصادرات بمصر، ومركز النهوض بالصادرات بتونس
.
- اتفاقية إطارية في مجال التعليم والبحث العلمي.
13 نوفمبر 2021, 13:21 GMT
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل التشييد والبناء.
- مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي.
- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد.
- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
، وهيئة السوق المالية بالجمهورية التونسية.
- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، لتفعيل التعاون الاستثماري.
تمت مراسم توقيع الاتفاقيات في مقر الحكومة التونسية بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء في البلدين.