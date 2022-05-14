https://arabic.sputniknews.com/20220514/جمعية-إنسانية-العديد-من-المتطوعين-الفرنسيين-يقاتلون-إلى-جانب-لوغانسك-ودونيتسك-1062208667.html

جمعية إنسانية: العديد من المتطوعين الفرنسيين يقاتلون إلى جانب لوغانسك ودونيتسك

جمعية إنسانية: العديد من المتطوعين الفرنسيين يقاتلون إلى جانب لوغانسك ودونيتسك

قال إيمانويل ليروي، رئيس الجمعية الإنسانية الفرنسية Let's Save the Children of Donbass، الذي زار دونباس عدة مرات، إن العديد من الجنود الفرنسيين يقاتلون إلى... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T07:36+0000

2022-05-14T07:36+0000

2022-05-14T07:36+0000

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقال: "الآن لم يتبق عمليًا أي ممثلين لفرنسا في دونباس. في عام 2014 كان هناك العديد من الأشخاص، والآن لم يتبق سوى رجل فرنسي واحد، وهو يقاتل في دونيتسك، إنه شخص معروف جيدًا ويتحدث كثيرًا عما يحدث هناك".وأضاف: "هناك ممثل آخر لفرنسا بالقرب من لوغانسك، كان يقاتل هناك منذ عام 2014. لكنه يتخذ موقفًا أكثر سرية، وهو أكثر صمتًا في وسائل الإعلام. وهؤلاء الأشخاص الشرفاء الموجودون هناك يرون بأعينهم، إنهم يحاولون نقل الصورة الحقيقية".تعمل جمعية Save the Children of Donbass منذ عام 2014 وتقبل التبرعات من الفرنسيين العاديين - الأطباء والمعلمين والعاملين - من أجل شراء الأدوية والأغذية والملابس ولعب الأطفال لعيادات الأطفال في دونباس لاحقًا بهذه الأموال. في غضون ثماني سنوات، نفذت الجمعية ثماني بعثات إنسانية إلى دونباس دون عوائق، والتاسعة كانت معقدة بسبب تصرفات الجمارك الفرنسية.

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك