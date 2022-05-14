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"حماس": الغارات الإسرائيلية على سوريا تكشف مجددا حقيقة هذا الكيان وإجرامه
"حماس": الغارات الإسرائيلية على سوريا تكشف مجددا حقيقة هذا الكيان وإجرامه
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عن إدانتها القصف الجوي الاسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:25+0000
2022-05-14T12:25+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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واعتبر المتحدث باسم الحركة، جهاد طه، أن "هذه الغارات تكشف مجدداً حقيقة هذا الكيان وإجرامه، الذي يشكل خطرا على فلسطين أرضا وشعبا، وعلى كل أمتنا في أمنها واستقرارها"، وذلك حسب وكالة خبر الفلسطينيية.وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض المواقع في محيط مدينة مصياف غربي محافظة حماة، وسط سوريا".وقال المصدر: "إن العدوان الإسرائيلي تم بصواريخ جو أرض أطلقتها طائرات من فوق الأجواء اللبنانية".وقال مصدر عسكري : "حوالي الساعة 20:23 (بالتوقيت المحلي) من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية" .
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-بمحيط-مدينة-مصياف-في-ريف-حماة-1062199602.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس": الغارات الإسرائيلية على سوريا تكشف مجددا حقيقة هذا الكيان وإجرامه

12:25 GMT 14.05.2022
© Sputnikقصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا
قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
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أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عن إدانتها القصف الجوي الاسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا.
واعتبر المتحدث باسم الحركة، جهاد طه، أن "هذه الغارات تكشف مجدداً حقيقة هذا الكيان وإجرامه، الذي يشكل خطرا على فلسطين أرضا وشعبا، وعلى كل أمتنا في أمنها واستقرارها"، وذلك حسب وكالة خبر الفلسطينيية.
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة مصياف بريف حماة... فيديو
أمس, 17:47 GMT
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض المواقع في محيط مدينة مصياف غربي محافظة حماة، وسط سوريا".
وقال المصدر: "إن العدوان الإسرائيلي تم بصواريخ جو أرض أطلقتها طائرات من فوق الأجواء اللبنانية".
وقال مصدر عسكري : "حوالي الساعة 20:23 (بالتوقيت المحلي) من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية" .
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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