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https://arabic.sputniknews.com/20220514/دول-مجموعة-السبع-تنوي-توسيع-العقوبات-ضد-روسيا-1062216656.html
دول "مجموعة السبع" تنوي توسيع العقوبات ضد روسيا
دول "مجموعة السبع" تنوي توسيع العقوبات ضد روسيا
أعربت دول مجموعة السبع "G7"، اليوم السبت، عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد روسيا وممثليها ومؤسساتها ومواصلة الجهود لعزل روسيا سياسياً... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:52+0000
2022-05-14T10:52+0000
روسيا
مجموعة السبع الكبار
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وجاء ذلك في بيان مشترك اعتمده وزراء خارجية دول مجموعة السبع (المؤلفة من بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، عقب اجتماعات القمة التي استمرت ثلاثة أيام في بلدية فانغلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا.ويقول البيان: "نعيد تأكيد تصميمنا على زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا من خلال الاستمرار في العمل معا".كما صرح وزراء خارجية المجموعة عن نية دولهم تكثيف الجهود "لتقليل الاعتماد" على موارد الطاقة الروسية والتخلي عنها.وتقول الوثيقة: "سنكثف جهودنا لتقليل وإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، وبأسرع وقت ممكن، وذلك بناء على التزام مجموعة السبع بالتخلص التدريجي أو حظر واردات الفحم والنفط الروسي".وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع لن يعترفوا "بالتغييرات الحدودية" في أوكرانيا.وقال ببربوك في مؤتمر صحفي: "لن نقبل أبدا التغييرات الحدودية التي تريد روسيا فرضها بالقوة".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ميدفيديف-يتكهن-بـ10-نتائج-للعقوبات-الانتحارية-على-روسيا-1062168904.html
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روسيا, مجموعة السبع الكبار

دول "مجموعة السبع" تنوي توسيع العقوبات ضد روسيا

10:52 GMT 14.05.2022
© AP Photo / Leon Nealقادة دول مجموعة السبع الاقتصادية يونيو 2021
قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Leon Neal
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أعربت دول مجموعة السبع "G7"، اليوم السبت، عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد روسيا وممثليها ومؤسساتها ومواصلة الجهود لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً.
وجاء ذلك في بيان مشترك اعتمده وزراء خارجية دول مجموعة السبع (المؤلفة من بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، عقب اجتماعات القمة التي استمرت ثلاثة أيام في بلدية فانغلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا.
ويقول البيان: "نعيد تأكيد تصميمنا على زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا من خلال الاستمرار في العمل معا".
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كما صرح وزراء خارجية المجموعة عن نية دولهم تكثيف الجهود "لتقليل الاعتماد" على موارد الطاقة الروسية والتخلي عنها.
وتقول الوثيقة: "سنكثف جهودنا لتقليل وإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، وبأسرع وقت ممكن، وذلك بناء على التزام مجموعة السبع بالتخلص التدريجي أو حظر واردات الفحم والنفط الروسي".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع لن يعترفوا "بالتغييرات الحدودية" في أوكرانيا.
وقال ببربوك في مؤتمر صحفي: "لن نقبل أبدا التغييرات الحدودية التي تريد روسيا فرضها بالقوة".
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