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رئيس الحزب الحاكم: جورجيا لا تعترف باستفتاء الأمر الواقع في أوسيتيا الجنوبية
رئيس الحزب الحاكم: جورجيا لا تعترف باستفتاء الأمر الواقع في أوسيتيا الجنوبية
صرح رئيس الحزب الحاكم في جورجيا أن تبيليسي لا تعترف باستفتاء أوسيتيا الجنوبية بشأن الانضمام لروسيا. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:52+0000
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وقال إيراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب "الحلم الجورجي" للصحفيين، اليوم السبت، أن بلاده لا تعترف بالاستفتاء.وتابع قائلا: "في هذا الصدد موقفنا واضح ودقيق للغاية. وسوف نتبع هذا الخط بالضبط".وفي وقت سابق، حدد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، يوم 17 يوليو/ تموز موعدا لإجراء استفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية.وجاء على الموقع الإلكتروني لرئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية: "تجدر الإشارة إلى أنه استرشادا بالرغبة التاريخية لشعب أوسيتيا الجنوبية في إعادة الوحدة مع روسيا ووفقا للفقرة 16 من المادة 50 من دستور أوسيتيا الجنوبية، وقع بيبيلوف مرسوما يدعو إلى إجراء استفتاء".
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العالم

رئيس الحزب الحاكم: جورجيا لا تعترف باستفتاء الأمر الواقع في أوسيتيا الجنوبية

11:52 GMT 14.05.2022
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أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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صرح رئيس الحزب الحاكم في جورجيا أن تبيليسي لا تعترف باستفتاء أوسيتيا الجنوبية بشأن الانضمام لروسيا.
وقال إيراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب "الحلم الجورجي" للصحفيين، اليوم السبت، أن بلاده لا تعترف بالاستفتاء.

وأضاف كوباخيدره: "لدينا سياستنا الواضحة. بالطبع، لن نعترف بالسلطة الفعلية، أو انتخابات الأمر الواقع، أو الاستفتاء الفعلي".

وتابع قائلا: "في هذا الصدد موقفنا واضح ودقيق للغاية. وسوف نتبع هذا الخط بالضبط".
وفي وقت سابق، حدد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، يوم 17 يوليو/ تموز موعدا لإجراء استفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية.
وجاء على الموقع الإلكتروني لرئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية: "تجدر الإشارة إلى أنه استرشادا بالرغبة التاريخية لشعب أوسيتيا الجنوبية في إعادة الوحدة مع روسيا ووفقا للفقرة 16 من المادة 50 من دستور أوسيتيا الجنوبية، وقع بيبيلوف مرسوما يدعو إلى إجراء استفتاء".
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