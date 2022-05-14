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رئيس منغوليا يدعو إلى زراعة المزيد من الأشجار
رئيس منغوليا يدعو إلى زراعة المزيد من الأشجار
دعا الرئيس المنغولي أوخنانغين خوريلسوخ، اليوم السبت، المواطنين والمنظمات إلى زراعة المزيد من الأشجار "لخلق بيئة عمل ومعيشة صحية ومريحة". 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:27+0000
2022-05-14T13:27+0000
العالم
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وقال خوريلسوخ بعد غرس الأشجار في الحديقة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني لزراعة الأشجار في البلاد، والذي يتم الاحتفال به في السبت الثاني من مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول: "يجب على كل أسرة ومنظمة وكيان تجاري زراعة المزيد من الأشجار في ساحاتها ومحيطها"، حسبما نقلت وكالة "شينخوا". وأضاف أن منغوليا لا تهدف في المستقبل إلى زراعة الأشجار فحسب، بل أيضا زراعة الفاكهة والتوت والنباتات الطبية والأعلاف في محاولة لتلبية احتياجاتها المحلية وتصديرها. وفي العام الماضي، أطلقت منغوليا حملة غرس الأشجار على مستوى البلاد، حيث أخبر خوريلسوخ الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحملة تهدف إلى زراعة ما لا يقل عن مليار شجرة بحلول عام 2030 لمكافحة التصحر.
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العالم

رئيس منغوليا يدعو إلى زراعة المزيد من الأشجار

13:27 GMT 14.05.2022
© AP Photo / Jeremy Hainsworthتمثال لتشنكيز خان في منغوليا
تمثال لتشنكيز خان في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Jeremy Hainsworth
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دعا الرئيس المنغولي أوخنانغين خوريلسوخ، اليوم السبت، المواطنين والمنظمات إلى زراعة المزيد من الأشجار "لخلق بيئة عمل ومعيشة صحية ومريحة".
وقال خوريلسوخ بعد غرس الأشجار في الحديقة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني لزراعة الأشجار في البلاد، والذي يتم الاحتفال به في السبت الثاني من مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول: "يجب على كل أسرة ومنظمة وكيان تجاري زراعة المزيد من الأشجار في ساحاتها ومحيطها"، حسبما نقلت وكالة "شينخوا".
وأضاف أن منغوليا لا تهدف في المستقبل إلى زراعة الأشجار فحسب، بل أيضا زراعة الفاكهة والتوت والنباتات الطبية والأعلاف في محاولة لتلبية احتياجاتها المحلية وتصديرها.
وفي العام الماضي، أطلقت منغوليا حملة غرس الأشجار على مستوى البلاد، حيث أخبر خوريلسوخ الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحملة تهدف إلى زراعة ما لا يقل عن مليار شجرة بحلول عام 2030 لمكافحة التصحر.
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