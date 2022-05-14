https://arabic.sputniknews.com/20220514/رئيس-وزراء-بيلاروسيا-العقوبات-الغربية-تهز-الاقتصاد-العالمي-بأسره-1062224092.html
رئيس وزراء بيلاروسيا: العقوبات الغربية تهز الاقتصاد العالمي بأسره
رئيس وزراء بيلاروسيا: العقوبات الغربية تهز الاقتصاد العالمي بأسره
أجرى رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، مقابلة مع قناة العربية، عبر فيها عن تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتحدث عن عدة... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:03+0000
2022-05-14T13:03+0000
2022-05-14T13:07+0000
العالم
روسيا
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وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن "الشيخ خليفة كان دون مبالغة قائدا عظيما وحكيما اهتم بشعبه وقدم مساهمة كبيرة في تنمية ذلك البلد القوي الذي نعرفه الآن باسم الإمارات العربية المتحدة".وأشاد بضرورة العودة إلى الشرق وبناء علاقات طويلة الأمد، مؤكدا "اهتمامات بيلاروسيا في الإمارات، وكيف تتغلب بيلاروسيا على تداعيات العقوبات الغربية ودور بيلاروسيا في عملية التفاوض بين أوكرانيا وروسيا".وأضاف غولوفتشينكو في المقابلة قائلا إن "العقوبات المفروضة على بيلاروسا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره".
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العالم, روسيا
رئيس وزراء بيلاروسيا: العقوبات الغربية تهز الاقتصاد العالمي بأسره
13:03 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
أجرى رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، مقابلة مع قناة العربية، عبر فيها عن تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتحدث عن عدة مواضيع تتعلق بالساحة الدولية.
وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه
إلى أن "الشيخ خليفة كان دون مبالغة قائدا عظيما وحكيما اهتم بشعبه وقدم مساهمة كبيرة في تنمية ذلك البلد القوي الذي نعرفه الآن باسم الإمارات العربية المتحدة".
وأشاد بضرورة العودة إلى الشرق وبناء علاقات طويلة الأمد، مؤكدا "اهتمامات بيلاروسيا في الإمارات، وكيف تتغلب بيلاروسيا على تداعيات العقوبات الغربية ودور بيلاروسيا في عملية التفاوض بين أوكرانيا وروسيا".
وأضاف غولوفتشينكو في المقابلة قائلا إن "العقوبات المفروضة على بيلاروسا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره".