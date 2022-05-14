https://arabic.sputniknews.com/20220514/رئيس-وزراء-بيلاروسيا-يتحدث-العربية-في-لقاء-تلفزيوني-1062208542.html
رئيس وزراء بيلاروسيا يتحدث العربية في لقاء تلفزيوني
رئيس وزراء بيلاروسيا يتحدث العربية في لقاء تلفزيوني
تحدث رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو، في لقاء تلفزيوني، عن توجه بلاده إلى الشرق والعمل على بناء علاقات طويلة الأمد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T07:33+0000
2022-05-14T07:33+0000
2022-05-14T07:33+0000
العالم
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كما تحدث غولوفتشينكو عن المصالح المشتركة لبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والتجربة البيلاروسية في التغلب على العقوبات الغربية بالإضافة للأحداث في أوكرانيا.يذكر أن بيلاروسيا والإمارات بحثتا في وقت سابق التطوير العسكري والتعاون بينهما.وذكرت وكالة "بيلتا": "أن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليغ فوينوف عقد مع الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا وبيلاروسيا (بالتزامن) العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعا بحثا فيه التعاون العسكري".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس وزراء بيلاروسيا يتحدث العربية في لقاء تلفزيوني
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تحدث رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو، في لقاء تلفزيوني، عن توجه بلاده إلى الشرق والعمل على بناء علاقات طويلة الأمد.
كما تحدث غولوفتشينكو عن المصالح المشتركة لبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والتجربة البيلاروسية في التغلب على العقوبات الغربية بالإضافة للأحداث في أوكرانيا.
وأظهر رئيس الوزراء قدرته على التحدث باللغة العربية في المقابلة، بحسب ما نشر موقع رئاسة الوزراء على "تلغرام".
يذكر أن بيلاروسيا والإمارات بحثتا في وقت سابق
التطوير العسكري والتعاون بينهما.
وذكرت وكالة "بيلتا": "أن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليغ فوينوف عقد مع الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا وبيلاروسيا (بالتزامن) العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعا بحثا فيه التعاون العسكري".