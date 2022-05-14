https://arabic.sputniknews.com/20220514/رجال-الإنقاذ-يواصلون-البحث-عن-المفقودين-في-سلسلة-جبال-جنوب-غربي-الصين--1062215782.html
رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين في سلسلة جبال جنوب غربي الصين
رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين في سلسلة جبال جنوب غربي الصين
قال تلفزيون الصين المركزي الحكومي، اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن ثمانية أشخاص ذهبوا إلى الجبال بالقرب من مدينة دالي في مقاطعة يوننان جنوب... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:26+0000
2022-05-14T10:26+0000
2022-05-14T10:26+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060439451_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1697b768157971aeb1b087a257c18bde.jpg
وبعد ظهر يوم الجمعة، قال السكان المحليون إن أكثر من 20 شخصا ذهبوا إلى الجبال بمفردهم، وبعد ذلك انقطع الاتصال بهم.وفي صباح السبت، حدد حراس الغابات 10 أشخاص من المجموعة ونصحوهم بشدة بالعودة إلى دالي على الفور، ليرتفع عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين إلى 13. ومؤخرا، تم تحديد موقع خمسة أشخاص آخرين. وتجرى حاليا عملية بحث وإنقاذ في سلسلة الجبال.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060439451_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3df1298c0f489a279579f9a5f8873e70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين في سلسلة جبال جنوب غربي الصين
تابعنا عبر
قال تلفزيون الصين المركزي الحكومي، اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن ثمانية أشخاص ذهبوا إلى الجبال بالقرب من مدينة دالي في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين وتوقفوا عن الاستجابة يوم 13 مايو/أيار.
وبعد ظهر يوم الجمعة، قال السكان المحليون إن أكثر من 20 شخصا ذهبوا إلى الجبال بمفردهم، وبعد ذلك انقطع الاتصال بهم.
وفي صباح السبت، حدد حراس الغابات 10 أشخاص من المجموعة ونصحوهم بشدة بالعودة إلى دالي على الفور، ليرتفع عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين إلى 13. ومؤخرا، تم تحديد موقع خمسة أشخاص آخرين.
وتجرى حاليا عملية بحث وإنقاذ في سلسلة الجبال.