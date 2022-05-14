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"روسكوسموس": لن نخاطر بروادنا ونضعهم على مركبة الفضاء الأمريكية "ستارلاينر"
"روسكوسموس": لن نخاطر بروادنا ونضعهم على مركبة الفضاء الأمريكية "ستارلاينر"
قال دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس" الروسية، إن رواد الفضاء الروس لن يطيروا على متن مركبة الفضاء الأمريكية بوينغ ستارلاينر، حتى لو تمكنوا من... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:21+0000
2022-05-14T10:21+0000
العالم
روسيا
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وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لقد تحطم في المرة الأولى وفي المرة الثانية لم يستطع الطيران على الإطلاق".وأضاف: "الآن سيحاولون إطلاقه، لكننا بالتأكيد لن نضع أيًا من رواد الفضاء لدينا عليه. لا يمكننا المخاطرة بحياتهم".وبحسبه، فإن النقاش حول إمكانية الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية، أي أن يكون أحد أفراد طاقم السفينة الروسية "سويوز إم إس" رائد فضاء أمريكي مقابل رائد روسي واحد على متن السفينة الأمريكية "كرو دراجون"، بدأ في العام الماضي، عندما "تغير الوضع بشكل كبير".وأضاف: "تعتقد بعض سلطاتنا التنفيذية الفيدرالية بشكل معقول أنه من السابق لأوانه الآن اتخاذ قرار بشأن هذه الرحلات الجوية العابرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فنحن واثقون في سفننا، أما (السفينة الأمريكية) تحدث فيها مشاكل كبيرة، بما في ذلك فشل نظام الصرف الصحي. إذا استمرت هذه الإخفاقات، فمن الصعب علينا اتخاذ قرار بشأن رحلة عابرة في الوقت الحالي، لإرسال أبنائنا إلى سفينتهم".يذكر أنه قد تصبح آنا كيكينا، أول رائدة فضاء روسية تسافر إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الأمريكية SpaceX Crew Dragon Musk.
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العالم, روسيا

"روسكوسموس": لن نخاطر بروادنا ونضعهم على مركبة الفضاء الأمريكية "ستارلاينر"

10:21 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين يتفقد مصنعا للطائرات
نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين يتفقد مصنعا للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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قال دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس" الروسية، إن رواد الفضاء الروس لن يطيروا على متن مركبة الفضاء الأمريكية بوينغ ستارلاينر، حتى لو تمكنوا من التفاوض على رحلات جوية مع وكالة "ناسا".
وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لقد تحطم في المرة الأولى وفي المرة الثانية لم يستطع الطيران على الإطلاق".
وأضاف: "الآن سيحاولون إطلاقه، لكننا بالتأكيد لن نضع أيًا من رواد الفضاء لدينا عليه. لا يمكننا المخاطرة بحياتهم".
وبحسبه، فإن النقاش حول إمكانية الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية، أي أن يكون أحد أفراد طاقم السفينة الروسية "سويوز إم إس" رائد فضاء أمريكي مقابل رائد روسي واحد على متن السفينة الأمريكية "كرو دراجون"، بدأ في العام الماضي، عندما "تغير الوضع بشكل كبير".
وأضاف: "تعتقد بعض سلطاتنا التنفيذية الفيدرالية بشكل معقول أنه من السابق لأوانه الآن اتخاذ قرار بشأن هذه الرحلات الجوية العابرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فنحن واثقون في سفننا، أما (السفينة الأمريكية) تحدث فيها مشاكل كبيرة، بما في ذلك فشل نظام الصرف الصحي. إذا استمرت هذه الإخفاقات، فمن الصعب علينا اتخاذ قرار بشأن رحلة عابرة في الوقت الحالي، لإرسال أبنائنا إلى سفينتهم".
يذكر أنه قد تصبح آنا كيكينا، أول رائدة فضاء روسية تسافر إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الأمريكية SpaceX Crew Dragon Musk.
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