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https://arabic.sputniknews.com/20220514/رونالدو-يلمح-إلى-بقائه-في-مانشستر-يونايتد-1062205270.html
رونالدو يلمح إلى بقائه في مانشستر يونايتد
رونالدو يلمح إلى بقائه في مانشستر يونايتد
رسالة قالها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T02:20+0000
2022-05-14T03:03+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".وأضاف إذا "نجح سيصبح مانشستر يونايتد ناجحا، وبالتالي أتمنى له الأفضل، نؤمن بقدرتنا على الفوز بالألقاب في الموسم المقبل".
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

رونالدو يلمح إلى بقائه في مانشستر يونايتد

02:20 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 03:03 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / OLI SCARFFالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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رسالة قالها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.
وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.
وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".
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وأضاف إذا "نجح سيصبح مانشستر يونايتد ناجحا، وبالتالي أتمنى له الأفضل، نؤمن بقدرتنا على الفوز بالألقاب في الموسم المقبل".
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