https://arabic.sputniknews.com/20220514/طبيب-يخطط-لعملية-محفوفة-بالمخاطر-لزراعة-رحم-في-النساء-المتحولات-1062231567.html

طبيب يخطط لعملية "محفوفة بالمخاطر" لزراعة رحم في النساء المتحولات

طبيب يخطط لعملية "محفوفة بالمخاطر" لزراعة رحم في النساء المتحولات

يخطط طبيب في الهند لإجراء عملية زراعة رحم في امرأة متحولة جنسيا، بغرض تمكينها من إنجاب ‏الأطفال.‏ 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T15:47+0000

2022-05-14T15:47+0000

2022-05-14T15:47+0000

مجتمع

منوعات

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/67/1043076726_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5baeeb3853a246288a5025d1fcbd987d.jpg

ويسعى الطبيب، ناريندرا كوشيك، المقيم في نيودلهي، لإجراء الجراحة في عيادته باستخدام عضو تم التبرع به من متبرع حي أو ميت، وفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.وقال كوشيك في تصريحات للصحيفة إن "كل امرأة متحولة جنسيا ترغب أن تكون أنثى قدر الإمكان، وهذا يشمل الأمومة، والطريق لتحقيق ذلك هو من خلال زراعة الرحم، مثل الكلى أو أي عملية زرع أخرى".وأضاف: "هذا هو المستقبل، ولا يمكننا التكهن بموعد إجراء العملية تحديدا، لكنها ستحدث قريبا جدا".لكن لا يتفق الطبيب البريطاني البروفيسور، روبرت ونستون، مع كوشيك، الذي أكد في تصريحات لـ"ذا ميرور" أن العملية "خطيرة للغاية".وقال ونستون: "المشاكل ضخمة وستكون عملية صعبة للغاية، وما زال لا يوجد عنق رحم أو مهبل يسمح بقناة الولادة".وفي حين أن الرحم المزروع لن يسمح للمرأة المتحولة جنسيا بالحمل بشكل طبيعي، بسبب عدم اتصال الرحم بأي قناتي فالوب، فإنه يمكن نظريا أن تصبح حامل من خلال التلقيح الاصطناعي.ولم يشهد التاريخ هناك سوى حالة واحدة مسجلة لامرأة متحولة خضعت لعملية زراعة رحم، وهي الفنانة الدنماركية، ليلى إلبه، في عام 1931، لكنها توفيت بعد شهور نتيجة حدوث مضاعفات لها.وتم تجسيد شخصية ليلى إلبه على شاشة السينما من خلال فيلم "الفتاة الدنماركية" (2015)، الذي حاز على جائزة أوسكار، وهو من بطولة إيدي ريدماين.وتعتبر عمليات زرع الرحم نادرة حتى بالنسبة للنساء، إذ تم إجراؤها بنجاح لأول مرة في السويد في عام 2014، بينما أجريت أول عملية زرع رحم داخل أمريكا في عيادة كليفلاند في عام 2016، ونتج عن كلا العمليتين ولادة حية ناجحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/سبق-علمي-سيحمي-الرضع-من-متلازمة-الموت-المفاجئ-في-المهد-1062032714.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, علوم