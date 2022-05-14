https://arabic.sputniknews.com/20220514/قتلى-وجرحى-بقصف-إسرائيلي-لمركز-أبحاث-علمية-في-سوريا-1062238645.html
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن مقاتلات "إف-16" إسرائيلية، استهدفت، أمس الجمعة، مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف، وميناء بانياس... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T20:04+0000
2022-05-14T20:04+0000
2022-05-14T20:08+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/79/1041407936_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_7bad734210b04db4c754d8721b0c1566.jpg
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال إفادة صحفية لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جورافليف.وقال أوليغ جورافليف: "في الثالث عشر من أيار/ مايو بين الساعة 20:25 و 20:32 شنت مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، دون دخول الأجواء السورية، ضربات بـ 22 صاروخا موجها استهدفت مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف السكنية، وميناء بانياس البحري".وأضاف جورافليف أن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي السوري دمرت 16 صاروخا وطائرة مسيرة واحدة".وأشار المسؤول الروسي إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 عسكريين سوريين، وموظفين مدنيين اثنين، وإصابة جنديين سوريين آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مخاوف-من-حملة-انتقامية-للجيش-الأمريكي-ضد-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1062235426.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/79/1041407936_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ca1bc8904807fd0acc4586af8425bf0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا
20:04 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 20:08 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن مقاتلات "إف-16" إسرائيلية، استهدفت، أمس الجمعة، مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف، وميناء بانياس السوري، بـ 22 صاروخا.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال إفادة صحفية لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جورافليف.
وقال أوليغ جورافليف: "في الثالث عشر من أيار/ مايو بين الساعة 20:25 و 20:32 شنت مقاتلات تكتيكية
من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، دون دخول الأجواء السورية، ضربات بـ 22 صاروخا موجها استهدفت مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف السكنية، وميناء بانياس البحري".
وأضاف جورافليف أن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي السوري دمرت 16 صاروخا وطائرة مسيرة واحدة".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 عسكريين سوريين، وموظفين مدنيين اثنين، وإصابة جنديين سوريين آخرين.