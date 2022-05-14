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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن مقاتلات "إف-16" إسرائيلية، استهدفت، أمس الجمعة، مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف، وميناء بانياس... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T20:04+0000
2022-05-14T20:08+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال إفادة صحفية لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جورافليف.وقال أوليغ جورافليف: "في الثالث عشر من أيار/ مايو بين الساعة 20:25 و 20:32 شنت مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، دون دخول الأجواء السورية، ضربات بـ 22 صاروخا موجها استهدفت مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف السكنية، وميناء بانياس البحري".وأضاف جورافليف أن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي السوري دمرت 16 صاروخا وطائرة مسيرة واحدة".وأشار المسؤول الروسي إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 عسكريين سوريين، وموظفين مدنيين اثنين، وإصابة جنديين سوريين آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مخاوف-من-حملة-انتقامية-للجيش-الأمريكي-ضد-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1062235426.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا

20:04 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 20:08 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / AL-dyabتصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019
تصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / AL-dyab
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن مقاتلات "إف-16" إسرائيلية، استهدفت، أمس الجمعة، مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف، وميناء بانياس السوري، بـ 22 صاروخا.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال إفادة صحفية لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جورافليف.
مخاوف من حملة انتقامية للجيش الأمريكي ضد القبائل العربية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
مخاوف من حملة انتقامية للجيش الأمريكي ضد القبائل العربية شرقي سوريا... فيديو
17:28 GMT
وقال أوليغ جورافليف: "في الثالث عشر من أيار/ مايو بين الساعة 20:25 و 20:32 شنت مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، دون دخول الأجواء السورية، ضربات بـ 22 صاروخا موجها استهدفت مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف السكنية، وميناء بانياس البحري".
وأضاف جورافليف أن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي السوري دمرت 16 صاروخا وطائرة مسيرة واحدة".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 عسكريين سوريين، وموظفين مدنيين اثنين، وإصابة جنديين سوريين آخرين.
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
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