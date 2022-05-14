https://arabic.sputniknews.com/20220514/قتلى-وجرحى-بقصف-إسرائيلي-لمركز-أبحاث-علمية-في-سوريا-1062238645.html

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمركز أبحاث علمية في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن مقاتلات "إف-16" إسرائيلية، استهدفت، أمس الجمعة، مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف، وميناء بانياس... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T20:04+0000

2022-05-14T20:04+0000

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أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال إفادة صحفية لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جورافليف.وقال أوليغ جورافليف: "في الثالث عشر من أيار/ مايو بين الساعة 20:25 و 20:32 شنت مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، دون دخول الأجواء السورية، ضربات بـ 22 صاروخا موجها استهدفت مركزا للأبحاث العلمية في منطقة مصياف السكنية، وميناء بانياس البحري".وأضاف جورافليف أن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي السوري دمرت 16 صاروخا وطائرة مسيرة واحدة".وأشار المسؤول الروسي إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 عسكريين سوريين، وموظفين مدنيين اثنين، وإصابة جنديين سوريين آخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/مخاوف-من-حملة-انتقامية-للجيش-الأمريكي-ضد-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1062235426.html

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