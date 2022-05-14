https://arabic.sputniknews.com/20220514/قديروف-يرسل-أكثر-من-600-متطوع-إلى-أوكرانيا-1062226765.html
قديروف يرسل أكثر من 600 متطوع إلى أوكرانيا
قديروف يرسل أكثر من 600 متطوع إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن إرسال مجموعة من 600 متطوع للمشاركة في عملية خاصة في أوكرانيا. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:38+0000
2022-05-14T13:38+0000
2022-05-14T13:38+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال قديروف عبر "تيلغرام": "تجمع أكثر من 600 جندي بأقصى عتادهم لديهم رغبة كبيرة في تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك كل أوكرانيا، من قطاع الطرق، في مطار غروزني الدولي الذي سمي على اسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف".ونوه إلى أن المتطوعين "ليسوا فقط ممثلين لقوات الأمن في جمهورية الشيشان وسكانها، ولكن أيضًا متطوعون من مناطق أخرى في روسيا".وأضاف أن المتطوعين متحدون بهدف واحد وهو "القضاء على العصابات في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ومحاسبة الإرهابيين".هذا وتواصل القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
قديروف يرسل أكثر من 600 متطوع إلى أوكرانيا
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أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن إرسال مجموعة من 600 متطوع للمشاركة في عملية خاصة في أوكرانيا.
وقال قديروف عبر "تيلغرام": "تجمع أكثر من 600 جندي
بأقصى عتادهم لديهم رغبة كبيرة في تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك كل أوكرانيا، من قطاع الطرق، في مطار غروزني الدولي الذي سمي على اسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف".
ونوه إلى أن المتطوعين "ليسوا فقط ممثلين لقوات الأمن في جمهورية الشيشان وسكانها، ولكن أيضًا متطوعون من مناطق أخرى في روسيا".
وأضاف أن المتطوعين متحدون بهدف واحد وهو "القضاء على العصابات في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ومحاسبة الإرهابيين".
هذا وتواصل القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.