https://arabic.sputniknews.com/20220514/قرقاش-يشيد-بالانتقال-السلس-للسلطة-في-الإمارات-مقبلون-على-مرحلة-مهمة-في-تطورها-وطموحها-1062223905.html

قرقاش يشيد بالانتقال السلس للسلطة في الإمارات... مقبلون على مرحلة مهمة في تطورها وطموحها

قرقاش يشيد بالانتقال السلس للسلطة في الإمارات... مقبلون على مرحلة مهمة في تطورها وطموحها

أشاد أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، بالانتقال السلس للسلطة في الدولة، مؤكدا أن الدولة مقبلة على مرحلة مهمة في تطورها وطموحها. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T12:47+0000

2022-05-14T12:47+0000

2022-05-14T12:47+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقال قرقاش، في حديث مع قناة سكاي نيوز عربية، عقب انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، إن ابن زايد "يملك توازنا جميلا بين الموروث وما هو معاصر، ويدرك أن هذا التوازن ضروري لبناء بلد عربي مسلم ناجح، خاصة في ظل العولمة التي استفادت منها الإمارات في بناء مجتمع من أهم المجتمعات في الشرق الأوسط".وأضاف أن "الشيخ محمد بن زايد لعب أدوارا كبيرة في العمل الإنساني خاصة في المجال الطبي، حيث قدم العديد من المبادرات ومنها اجتثاث مرض الملاريا، مع مؤسسات مثل مؤسسة بيل غيتس"، متابعا: "يمثل استمرارية إرث والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/المجلس-الأعلى-للاتحاد-ينتخب-محمد-بن-زايد-رئيسا-للإمارات-1062211376.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم