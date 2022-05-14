https://arabic.sputniknews.com/20220514/كوريا-الشمالية-تؤكد-21-حالة-وفاة-جديدة-في-الوقت-الذي-تكافح-فيه-كوفيد--19-1062216825.html
كوريا الشمالية تؤكد 21 حالة وفاة جديدة في الوقت الذي تكافح فيه كوفيد -19
كوريا الشمالية تؤكد 21 حالة وفاة جديدة في الوقت الذي تكافح فيه كوفيد -19
أبلغت كوريا الشمالية عن 21 حالة وفاة جديدة و174.440 شخصا يعانون من أعراض الحمى بينما تسعى البلاد لإبطاء انتشار كورونا بين سكانها غير الملقحين. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:52+0000
2022-05-14T10:52+0000
2022-05-14T10:52+0000
كوريا الشمالية
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وزادت الوفيات والحالات الجديدة، التي بدأت يوم الجمعة، العدد الإجمالي إلى 27 حالة وفاة و52440 حالة مرضية وسط انتشار سريع للحمى منذ أواخر أبريل/نيسان. وقالت كوريا الشمالية إن 243630 شخصا تعافوا وأن 280810 لا يزالون في الحجر الصحي. ولم تحدد وسائل الإعلام الحكومية عدد حالات الإصابة بالحمى والوفيات التي تم تأكيدها على أنها إصابات بـ COVID-19.وفرضت البلاد ما وصفته بالإجراءات الوقائية القصوى، يوم الخميس، بعد تأكيد أول حالات إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء. لقد صمدت في السابق لأكثر من عامين في ادعاء مشكوك فيه على نطاق واسع بسجل مثالي يحفظ الفيروس الذي انتشر في كل مكان في العالم تقريبًا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تؤكد 21 حالة وفاة جديدة في الوقت الذي تكافح فيه كوفيد -19
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أبلغت كوريا الشمالية عن 21 حالة وفاة جديدة و174.440 شخصا يعانون من أعراض الحمى بينما تسعى البلاد لإبطاء انتشار كورونا بين سكانها غير الملقحين.
وزادت الوفيات والحالات الجديدة، التي بدأت يوم الجمعة، العدد الإجمالي إلى 27 حالة وفاة و52440 حالة مرضية وسط انتشار سريع للحمى منذ أواخر أبريل/نيسان. وقالت كوريا الشمالية إن 243630 شخصا تعافوا وأن 280810 لا يزالون في الحجر الصحي.
ولم تحدد وسائل الإعلام الحكومية عدد حالات الإصابة بالحمى والوفيات التي تم تأكيدها على أنها إصابات بـ COVID-19.
وفرضت البلاد ما وصفته بالإجراءات الوقائية القصوى، يوم الخميس، بعد تأكيد أول حالات إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء. لقد صمدت في السابق لأكثر من عامين في ادعاء مشكوك فيه على نطاق واسع بسجل مثالي يحفظ الفيروس الذي انتشر في كل مكان في العالم تقريبًا.