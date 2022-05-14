https://arabic.sputniknews.com/20220514/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-15-حالة-وفاة-أخرى-بسبب-الحمى-وسط-تفشي-كوفيد-19-1062240744.html
كوريا الشمالية تعلن عن 15 حالة وفاة أخرى بسبب "الحمى" وسط تفشي كوفيد-19
كوريا الشمالية تعلن عن 15 حالة وفاة أخرى بسبب "الحمى" وسط تفشي كوفيد-19
سجلت كوريا الشمالية اليوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، 15 حالة وفاة إضافية بسبب "الحمى المجهولة" بعد أن أعلنت البلاد مؤخرا عن أول حالات إصابة بكوفيد-19. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T22:33+0000
2022-05-14T22:33+0000
2022-05-14T22:33+0000
كوريا الشمالية
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كانت كوريا الشمالية أعلنت أمس عن وفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألف حالة جديدة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن ما مجموعه 42 شخصا لقوا حتفهم منذ تفشي الحمى، بينهم 820 ألفا و620 حالة إصابة و324 ألفا و550 على الأقل يخضعون للعلاج الطبي.وقال الزعيم كيم جونغ أون إن تفشي المرض يسبب "اضطرابا كبيرا" في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة فرانس برس.ولم تحدد وسائل الإعلام الحكومية عدد حالات الإصابة بالحمى والوفيات التي تم تأكيدها على أنها إصابات بـ كوفيد-19.وقالت الأمم المتحد أمس الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/إعلام-كوريا-الشمالية-تسجل-17400-حالة-إصابة-جديدة-بكورونا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1062204987.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تعلن عن 15 حالة وفاة أخرى بسبب "الحمى" وسط تفشي كوفيد-19
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سجلت كوريا الشمالية اليوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، 15 حالة وفاة إضافية بسبب "الحمى المجهولة" بعد أن أعلنت البلاد مؤخرا عن أول حالات إصابة بكوفيد-19.
كانت كوريا الشمالية أعلنت أمس عن وفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألف حالة جديدة
.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن ما مجموعه 42 شخصا لقوا حتفهم منذ تفشي الحمى، بينهم 820 ألفا و620 حالة إصابة و324 ألفا و550 على الأقل يخضعون للعلاج الطبي.
وقال الزعيم كيم جونغ أون إن تفشي المرض يسبب "اضطرابا كبيرا" في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة فرانس برس.
ولم تحدد وسائل الإعلام الحكومية عدد حالات الإصابة بالحمى والوفيات التي تم تأكيدها على أنها إصابات بـ كوفيد-19.
وقالت الأمم المتحد أمس الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.