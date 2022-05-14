عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-15-حالة-وفاة-أخرى-بسبب-الحمى-وسط-تفشي-كوفيد-19-1062240744.html
كوريا الشمالية تعلن عن 15 حالة وفاة أخرى بسبب "الحمى" وسط تفشي كوفيد-19
كوريا الشمالية تعلن عن 15 حالة وفاة أخرى بسبب "الحمى" وسط تفشي كوفيد-19
سجلت كوريا الشمالية اليوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، 15 حالة وفاة إضافية بسبب "الحمى المجهولة" بعد أن أعلنت البلاد مؤخرا عن أول حالات إصابة بكوفيد-19. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T22:33+0000
2022-05-14T22:33+0000
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/97/1044729764_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_36c51644d25669428248cabf8ca87578.jpg
كانت كوريا الشمالية أعلنت أمس عن وفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألف حالة جديدة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن ما مجموعه 42 شخصا لقوا حتفهم منذ تفشي الحمى، بينهم 820 ألفا و620 حالة إصابة و324 ألفا و550 على الأقل يخضعون للعلاج الطبي.وقال الزعيم كيم جونغ أون إن تفشي المرض يسبب "اضطرابا كبيرا" في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة فرانس برس.ولم تحدد وسائل الإعلام الحكومية عدد حالات الإصابة بالحمى والوفيات التي تم تأكيدها على أنها إصابات بـ كوفيد-19.وقالت الأمم المتحد أمس الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/إعلام-كوريا-الشمالية-تسجل-17400-حالة-إصابة-جديدة-بكورونا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1062204987.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/97/1044729764_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c2198c3e8992a4e6965e9bfe9001fc93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تعلن عن 15 حالة وفاة أخرى بسبب "الحمى" وسط تفشي كوفيد-19

22:33 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / Kim Won Jinفيروس كورونا - بيونغ يانغ، كوريا الشمالية فبراير 2020
فيروس كورونا - بيونغ يانغ، كوريا الشمالية فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / Kim Won Jin
تابعنا عبرTelegram
سجلت كوريا الشمالية اليوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، 15 حالة وفاة إضافية بسبب "الحمى المجهولة" بعد أن أعلنت البلاد مؤخرا عن أول حالات إصابة بكوفيد-19.
كانت كوريا الشمالية أعلنت أمس عن وفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألف حالة جديدة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن ما مجموعه 42 شخصا لقوا حتفهم منذ تفشي الحمى، بينهم 820 ألفا و620 حالة إصابة و324 ألفا و550 على الأقل يخضعون للعلاج الطبي.
وقال الزعيم كيم جونغ أون إن تفشي المرض يسبب "اضطرابا كبيرا" في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة فرانس برس.
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
إعلام: كوريا الشمالية تسجل 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
00:48 GMT
ولم تحدد وسائل الإعلام الحكومية عدد حالات الإصابة بالحمى والوفيات التي تم تأكيدها على أنها إصابات بـ كوفيد-19.
وقالت الأمم المتحد أمس الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала