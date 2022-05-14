https://arabic.sputniknews.com/20220514/لافروف-الجميع-سيشعر-بعواقب-الحرب-الهجينة-على-روسيا-1062222774.html
لافروف: الجميع سيشعر بعواقب "الحرب الهجينة" على روسيا
لافروف: الجميع سيشعر بعواقب "الحرب الهجينة" على روسيا
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت: "من الصعب التنبؤ بمدى استمرار الحرب الهجينة الغربية ضد روسيا، لكن الجميع سيشعر بالعواقب". 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:26+0000
2022-05-14T12:26+0000
2022-05-14T12:39+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وأضاف لافروف: "المثير للدهشة هو الانفجار الواسع للروسوفوبيا الذي حدث في ما يسمى بالدول المتحضرة، السياسية اللائقة، واللياقة، والقواعد، ومعها المعايير القانونية ببساطة تم تجاهلها، ويتم تبني ثقافة إلغاء كل شيء روسي، فأي أعمال عدائية ضد بلدنا مسموح بها، بما في ذلك السرقة المباشرة".وتابع لافروف: "لم يكن بقدرة الغرب العثور على خائن بين الدبلوماسيين الروس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: الجميع سيشعر بعواقب "الحرب الهجينة" على روسيا
12:26 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت: "من الصعب التنبؤ بمدى استمرار الحرب الهجينة الغربية ضد روسيا، لكن الجميع سيشعر بالعواقب".
وأضاف لافروف: "المثير للدهشة هو الانفجار الواسع للروسوفوبيا الذي حدث في ما يسمى بالدول المتحضرة، السياسية اللائقة، واللياقة، والقواعد، ومعها المعايير القانونية ببساطة تم تجاهلها، ويتم تبني ثقافة إلغاء كل شيء روسي، فأي أعمال عدائية ضد بلدنا مسموح بها، بما في ذلك السرقة المباشرة".
وتابع لافروف: "لم يكن بقدرة الغرب العثور على خائن بين الدبلوماسيين الروس".