https://arabic.sputniknews.com/20220514/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-الاتحادية-ودول-الخليج-ترقى-إلى-مستوى-جديد--1062223374.html
لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:38+0000
2022-05-14T12:38+0000
2022-05-14T12:38+0000
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روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد.