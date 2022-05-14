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لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
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لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد

12:38 GMT 14.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد.
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