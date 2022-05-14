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https://arabic.sputniknews.com/20220514/لحظة-تكون-إعصار-هائل-في-ولاية-كنساس-الأمريكية-فيديو-1062214911.html
لحظة تكون إعصار هائل في ولاية كنساس الأمريكية... فيديو
لحظة تكون إعصار هائل في ولاية كنساس الأمريكية... فيديو
وثق راكبان أمريكيان لحظات تكوّن خلالها إعصار هائل الحجم في ولاية كنساس الأمريكية وذلك خلال رحلة لهما. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:10+0000
2022-05-14T10:10+0000
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وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الإعصار يملأ الأفق وسط سماء ملبدة بالغيوم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة.والتقط الراكبان الفيديو أثناء توقفهما في محطة تزود بالوقود على إحدى الطرق السريعة في كنساس، فيما بدت حركة المرور تسير بشكل طبيعي على الطريق.
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لحظة تكون إعصار هائل في ولاية كنساس الأمريكية... فيديو

10:10 GMT 14.05.2022
CC0 / pixabay / إعصار
إعصار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
CC0 / pixabay /
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وثق راكبان أمريكيان لحظات تكوّن خلالها إعصار هائل الحجم في ولاية كنساس الأمريكية وذلك خلال رحلة لهما.
وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الإعصار يملأ الأفق وسط سماء ملبدة بالغيوم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة.
والتقط الراكبان الفيديو أثناء توقفهما في محطة تزود بالوقود على إحدى الطرق السريعة في كنساس، فيما بدت حركة المرور تسير بشكل طبيعي على الطريق.
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