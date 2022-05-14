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https://arabic.sputniknews.com/20220514/لوكاشينكو-يعتزم-عقد-مباحثات-ثنائية-مع-بوتين-على-هامش-قمة-منظمة-الأمن-الجماعي-في-موسكو-1062210151.html
لوكاشينكو يعتزم عقد مباحثات ثنائية مع بوتين على هامش قمة منظمة الأمن الجماعي في موسكو
لوكاشينكو يعتزم عقد مباحثات ثنائية مع بوتين على هامش قمة منظمة الأمن الجماعي في موسكو
يعتزم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:30+0000
2022-05-14T08:30+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال المكتب الصحفي لرئاسة بيلاروسيا، في بيان: "يجري رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية. وفي 16 أيار/مايو، سيشارك الرئيس في اجتماع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المخصص للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة الأمن الجماعي والذكرى العشرين لتأسيس المنظمة".وكانت الخدمة الصحفية في الكرملين قد أعلنت، في وقت سابق، عن عقد اجتماع لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 مايو/أيار، حيث سيتم مناقشة التعاون داخل المنظمة والتدابير لتحسين نظام الأمن الجماعي.يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي في عام 1992 في طشقند، وفي عام 2002 تم اتخاذ قرار بإنشاء منظمة مناسبة.تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. والآن تترأس أرمينيا المنظمة.مجلس الأمن الجماعي هو الهيئة العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتضم رؤساء الدول - أعضاء الجمعية.
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أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يعتزم عقد مباحثات ثنائية مع بوتين على هامش قمة منظمة الأمن الجماعي في موسكو

08:30 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يعتزم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقرر عقدها الاثنين المقبل.
وقال المكتب الصحفي لرئاسة بيلاروسيا، في بيان: "يجري رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية. وفي 16 أيار/مايو، سيشارك الرئيس في اجتماع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المخصص للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة الأمن الجماعي والذكرى العشرين لتأسيس المنظمة".

وأضاف البيان: "جرى التخطيط لعقد مباحثات ثنائية بين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمباحثات تطوير التعاون والعمل المشترك بشأن إحلال الواردات".

وكانت الخدمة الصحفية في الكرملين قد أعلنت، في وقت سابق، عن عقد اجتماع لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 مايو/أيار، حيث سيتم مناقشة التعاون داخل المنظمة والتدابير لتحسين نظام الأمن الجماعي.
يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي في عام 1992 في طشقند، وفي عام 2002 تم اتخاذ قرار بإنشاء منظمة مناسبة.
تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. والآن تترأس أرمينيا المنظمة.
مجلس الأمن الجماعي هو الهيئة العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتضم رؤساء الدول - أعضاء الجمعية.
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